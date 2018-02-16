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好天氣出遊 國道中部路段「撞」況多

2018-02-16 23:20聯合報 記者劉明岩／彰化報導

大年初一天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大。 記者劉明岩／攝影
大年初一天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大。 記者劉明岩／攝影
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昨天大年初一天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段車流量大，多數南下路段車速維持五十到六十公里之間；部分駕駛人未保持距離，到傍晚為止，估計超過廿七件擦撞事故，還好都不嚴重。

今天大年初二回娘家的日子，天氣會持續良好，車流預期會更大，警方呼籲民眾多注意路況資訊，必要時改走替代道路。

國道公路警察第三大隊表示，因天氣溫暖，昨天上午九時以後，國道一號中山高的車流即大量增加，其中從王田到埔鹽系統交流道間南下路段只有時速五十公里左右，中港到中興系統交流道之間北上路段也出現車多，車行緩慢，各服務區爆滿。

下午過後，三義到豐原、彰化到員林也是車多，車速四十到六十公里，車輛走走停停。受到車多影響，部分駕駛人未保持行車距離，中山高中部路段到傍晚為止，已發生超過十七件擦撞事故。

另外，國道公路警察第七大隊指出，昨天國道三號福爾摩沙高速公路中部路段車流量也很大，從霧峰到快官交流道間南下路段的平均車速只有六十公里；和美到龍井南下路段因擦撞事故，車速也只有五十到七十公里；中興到草屯南下路段則有六十到七十公里，下午三義到大甲、國道六號到霧峰交流道的車速也只有五十到六十公里，因駕駛人未保持行車距離釀成的車禍則有十件。

大年初一上午好天氣，不少民眾把握機會出遊走春。 記者王騰毅／攝影
大年初一上午好天氣，不少民眾把握機會出遊走春。 記者王騰毅／攝影
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