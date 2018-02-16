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初二回娘家 估國道南下車流量最大的一天

2018-02-16 23:16聯合報 記者侯俐安／台北報導

昨天大年初一，天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大，中山高彰化系統交流...
昨天大年初一，天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大，中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，上午出現雍塞現象。 記者劉明岩／攝影
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大年初二回娘家，高速公路局預估，今天國道南下車流量將是平日的一點八倍，也將是春節連假中，國道南下車流量最多的一天。估計車潮將於上午七時湧現，湖口到新竹、彰化到埔鹽、西螺到埔鹽等路段車多壅塞，旅運時間將達平常的三至四倍，到中午才會緩解。

下午四時過後西螺到埔鹽會有一小波北返車潮，提醒民眾可避開尖峰時段。

高公局提醒，今天上午七至十二時，國五南下南港系統、石碇，各交流道南下入口匝道實施高乘載管制，車子坐滿三人才能上路；零至廿四時封閉國一平鎮、埔鹽系統南下入口，國道收費措施採單一費率，新竹系統至燕巢系統通行費打八折，深夜零至五時暫停收費。

高公局表示，初三因為有出遊夾雜北返車潮，全線車流量預期會是春節最多；初四是北返車潮最大量，尤其下午三至十時，西部國道重點路段都會相當壅塞。

高公局說，民眾初三、初四北返，可多利用高乘載管制時段上路，或是等初五上午再準備北返，行車較順暢不壅塞。

此外，蘇花改蘇澳到東澳段通車後，首度面臨連續假期。公路總局統計，昨天上午六至七時車流量增加、單向每小時約一千多輛車，時速降到卅五公里，不過上午七時後就紓解，中午前後時速都可達到六十公里，逼近速限上限，舊的蘇花公路也未塞車。直到下午，東澳隧道出口南下出現回堵，研判為初二返鄉潮提前出現及蘇花改一日遊旅客。

交通部長賀陳旦說，蘇花改隧道和原台九丁都非常順暢，天氣尤佳、是出遊上選。他說，以除夕和昨晨往花蓮累積車流來看，收假北返不見得比往年塞，呼籲民眾到花蓮走走。

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