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蘇花改年假沒塞車 賀陳旦滿意大讚「分流」成功

2018-02-16 20:27聯合報 記者戴永華╱即時報導

蘇花改蘇澳到東澳段通車後的第一個年假沒塞車，交通部長賀陳旦很滿意，大讚「分流」成...
蘇花改蘇澳到東澳段通車後的第一個年假沒塞車，交通部長賀陳旦很滿意，大讚「分流」成功，手上拿著一疊紅包要發給辛苦的值班人員。圖／蘇花改交控中心提供
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蘇花改通車後的第一個連假，兩天來交通順暢沒回堵，化解地方擔心蘇澳市區大塞車的疑慮，因「疏運分流有功」讓交通部長賀陳旦滿意又開心，今天到蘇花改交控中心聽取數據分析，慰勉值班人員並送上大紅包。

以往連假從國5交流道下來的車輛，不管要到蘇澳市區吃海鮮、或經由蘇花公路到花蓮，通通糾結在宜蘭蘇澳鎮市區，動彈不得；蘇花改本月初通車後，遇上過年第一個連假，考驗蘇花改通車後的交通。

疏導規劃國五下來的車輛，前往蘇花改的小車右轉、要走蘇花公路的大車左轉、到市區的直走，因「分流」有效化解塞車，交通一路順暢，連以往塞爆蘇澳鎮市區也好走，讓交通部長賀陳旦很滿意。

他今天到蘇花改交控中心聽取數據分析簡報，勉勵值班人員辛苦，還發放紅包。賀陳旦表示，蘇花改疏運分流非常成功，一舉解除地方憂心蘇花改通車後造成宜蘭蘇澳大塞車的疑慮；由於交通順暢、路況穩定且天候良好，他鼓勵民眾可利用到花蓮出遊，以實際行動支助花蓮早日震災後重建。

今天大年初一，天氣晴朗適合出遊，蘇花改清晨5時起南下方向出現車潮，直至7時後趨緩，單向最大交通量上午6時到7時南下每小時1018輛小時；過中午後，南下有較多車輛從蘇花改的東澳端出口左轉，前往海邊粉鳥林，造成車多緩行，下午2時至3時南下每小時921輛，整體車流還算順暢。

公路總局監控蘇花路況，呼籲用路人行車前，先上第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」了解行車須知及管制規定，省道即時路況系統

蘇花改蘇澳蘇花公路
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