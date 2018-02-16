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初二南下車流最大量！明國道車潮7時湧現

2018-02-16 18:46聯合報 記者侯俐安╱即時報導

明天大年初二回娘家，氣象預報除了北部、東部之外，多數天氣良好，交通部高公局預估，除了回鄉探親的車潮之外，將有大量出遊旅次，南下車流量將是平日的1.8倍，也將是春節連假中國道南下車流最多的一天，車潮預計上午7時湧現，到中午才會緩解，下午4時過後西螺到埔鹽會有一小波北返車潮，提醒民眾可避開尖峰時段。

高公局表示，明天車多路段，上午為國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，旅運時間將達平常的3至4倍。國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投；下午有國1北上西螺至埔鹽系統，國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等路段。

明天國道實施之交通疏導措施，包括：上午7至12時，國五南下南港系統、石碇，各交流道南下入口匝道實施高乘載管制，車子坐滿3人才能上路；0至24時封閉國一平鎮、埔鹽系統南下入口，國道收費措施採單一費率，新竹系統至燕巢系統通行費打8折，深夜0至5時暫停收費等。

高公局統計，今天下午西部國道壅塞路段為國1南下湖口至新竹，國3南下大溪至龍潭、關西服務區至關西，下午17時車流多已紓解。國5北上頭城至坪林自下午16時開始車多壅塞，預估於23點後將會逐漸恢復順暢。截至下午17時，國道總延車公里為85百萬車公里，預估本日全日國道總交通量約125百萬車公里。

另查下午1時25分，國1南向210.5公里處發生2輛小客車追撞事故，回堵3公里；2時3分，國1高架南向70.5公里處發生2輛小客車追撞事故，回堵3公里；14時55分，國3南向378.7公里處發生2輛小客車追撞事故，回堵3公里，高公局提醒用路人，假期間車流量大，途中難免會遇到走走停停的情形，如在順暢時察覺前方有遲滯或回堵時，要開啟警示燈，提醒後方駕駛人注意，以免追撞。

高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

國道車潮坪林
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