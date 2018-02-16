晴朗好天氣！ 國道5號下午注意車多壅塞

2018-02-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



大年初一各地天氣晴朗，是走春好天氣。高公局提醒，預估中午12點至下午4點，國道5號南下南港系統至坪林路段，以及下午4點後北上頭城至坪林，都可能出現車多壅塞情況。建議用路人行前先掌握路況資訊，或改走替代道路避開塞車。

高公局表示，今天截至中午為止，共有5路段時速低於40公里，包括國道1號南下湖口至新竹，彰化系統至彰化；國道3號南下鶯歌系統至關西，烏日至霧峰；國道10號燕巢至燕巢系統。其他路段大致行車順暢。

昨天除夕，許多民眾趕回家團聚圍爐。據高公局統計，昨天全天總延車公里為102百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）的1.2倍，今凌晨0點到5點，總延車公里為9.9百萬車公里，為平日（3.7百萬車公里）的2.7倍。

高公局說，今截至上午11點，國道全線總延車公里為40.3百萬車公里，預估今天交通量為125百萬車公里。

今上午約8點，國道3號南下88.3公里發生2輛小客車追撞，上午約10點，國道1號南下87.8公里也有3輛小客車追撞。高公局說，雖然2事故都在半小時內排除，但各造成後方車隊回堵7公里、6公里，影響行車順暢。