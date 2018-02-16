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高公局：下午國5南向南港至坪林 北向頭城至坪林恐壅塞

2018-02-16 12:37聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天大年初一為春節假期第2天，高公局統計截至中午，西部國道時速低於40公里路段包括，國1南向湖口至新竹、彰化系統至彰化；國3南向鶯歌系統至關西、烏日至霧峰；國10燕巢至燕巢系統；其餘路段目前大致行車順暢。截至11時，國道全線總延車公里為40.3百萬車公里，預估本日交通量為125百萬車公里。

今天上午7時58分，國道3號南向88.3公里發生2輛小客車追撞事故占用內側車道，雖21分鐘即排除，亦造成後方車隊回堵7公里；上午10時1分，國道1號南向87.8公里亦發生3輛小客車追撞事故，29分鐘排除，後方車隊回堵6公里，影響行車順暢。

高公局預估，下午12時至4時國5南向南港系統至坪林路段，下午4時以後北向頭城至坪林可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站或App查詢最新國道路況。

高公局表示，國5北向宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於連假期間將視交通壅塞狀況機動實施，預計下午從國5宜蘭地區北返之民眾，請注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌之標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

高公局統計，昨日全日總延車公里為102百萬車公里，為平日年平均 (87百萬車公里)之1.2倍； 0-5時總延車公里為9.9百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)之2.7倍。呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。

今天大年初一，天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大，中山高彰化系統交流...
今天大年初一，天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大，中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，上午出現雍塞現象。記者劉明岩／攝影
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國道坪林
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