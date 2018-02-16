持續更新／國道南下湧車潮 多路段壅塞

今天大年初一，天氣晴朗，出遊民眾多，國道中部路段上午車流量大，中山高彰化系統交流道到彰化交流道間南下路段，上午出現雍塞現象。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

（13:00更新）國5南下南港系統─坪林路段壅塞，行速31公里，回堵情形：國3南往國5南排隊2公里、國3北往國5南排隊2.5公里、石碇南入106乙0.5公里。

（11:52更新）國3南下278.9公里中寮隧道，4自小客車追撞，占用中車道，造成回堵約2公里。

（11:40更新）國1：南下楊梅端至竹北，車多壅塞，行速23至36公里。王田至埔鹽系統，行速28至47公里。北上台南至大灣行速39公里。 國道北部多路段壅塞。圖／翻攝自高公局網站 分享 facebook

國道1號南下湖口─湖口服務區，行速僅16公里。圖／翻攝自高公局網站 分享 facebook

國3：南下三鶯至鶯歌系統，車多壅塞，行速僅17公里；土城至三鶯行速約26至48公里；鶯歌系統至大溪行速33公里。北上中和至新店行速低於60公里。

（10:15更新）國1：南下楊梅至湖口，行速40至60公里；湖口至新竹，行速20至40公里；南屯至員林，行速40至50公里 。

國3：南下鶯歌系統至大溪，車多雍塞，行速40至60公里；大溪至龍潭行速20至40公里；關西服務區至關西行速20至40公里；關西至竹林行速40至60公里。

（8:05更新）國道1號南下湖口服務區─竹北，車多壅塞，時速約22公里。

（7:50更新）公路總局四區養護工程處說， 花蓮發生規模3.8地震，花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳震度都為4級，請用路人進入山區時注意落石，小心駕駛。

（7:25更新）國道1號南下湖口服務區─竹北，時速約32公里；竹北─新竹車多，時速低於40公里。國道5號南下南港系統─頭城出現車潮，時速低於65公里。國道3號北上大溪到鶯歌系統，時速低於70公里。

今天大年初一，為春節假期第2天，高公局說，氣象預報顯示全台多數地區天氣良好， 研判將有大量出遊旅次，預估全日國道總延車公里為125百萬車公里，今天車多路段，上午有國1南下湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下鶯歌系統至關西、快官至南投；下午有國5南下南港系統至坪林、北上頭城至坪林等路段。

高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。

高公局呼籲用路人出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。