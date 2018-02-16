初一好暖 國道湧出遊車潮

2018-02-16 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



春節連續假期期間，高速公路湧入大量車潮，高速公路局呼籲用路人，千萬要注意路況。 圖／高公局提供 分享 facebook

今天是大年初一，在中央氣象局預報白天全台多是多雲到晴的回暖好天氣，高速公路局昨天研判，今天國道將湧入大量出遊車潮，部分路段將出現塞車，提醒用路人多透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路。

根據氣象局預報，今天白天雖因有微弱鋒面通過，北部、東半部雲量增多，但全台白天整體天氣溫暖舒適，北部、東半部高溫雖比今天略降，但仍可達攝氏廿四至廿五度，中南部高溫則仍可達廿七至卅度。

高公局預估，在氣候回暖下，今國道將湧現出遊人潮：上午包括國道一號南下湖口至新竹系統段、彰化系統至埔鹽系統，以及國道三號南下鶯歌至關西系統、快官至名間段車多；下午國道五號南下南港至坪林、北上頭城至坪林等路段都恐將現回堵車流。

高公局表示，昨天除夕全線車流大抵順暢，全日總延車公里為一百一十百萬車公里，約為平日年平均（八十七百萬車公里）的一點三倍；但今日在大量出遊車次出籠後，預估全天國道總延車公里為一百廿五百萬車公里，約為平日的一點五倍。

高公局提醒，今天國道除除深夜零時至清晨五時免收費外，上午七時至中午十二時，在國道五號南下南港系統、石碇各交流道南下入口匝道實施高乘載管制；另外，全天封閉國道一號平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。

高公局呼籲，春節連假期間民眾出遊，「南北長途走國三、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以確保行車順利及安全。

昨天是除夕，不少民眾趕著返鄉團圓，西部國道南下方向上午七時起即湧入車潮，影響返鄉車速。部分路段還發生零星追撞事故，但多迅速排除。

高公局表示，昨天國道車況大致順暢，僅少數路段略壅塞，國道一號湖口到竹北、王田到彰化、國道三號大溪到龍潭等路段車速較慢，時速降到四十公里左右，但多數路段仍可維持時速六十公里以上，國道五號車速更可到時速六十至八十公里。