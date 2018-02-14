國道壅塞暫紓解 15日清晨6時再現高峰

2018-02-14 21:45 中央社 台北14日電



國道目前車況良好、大多數路段未壅塞。明天是春節假期第一天，高公局預估，清晨6時起會有大量返鄉車潮，且要到下午2、3時才緩解，民眾想避開車多時段，最好6時前就出發。圖為下班時段國道三號南下方向開始出現返鄉車潮。聯合報記者王騰毅／攝影 分享 facebook

國道目前車況良好、大多數路段未壅塞。明天是春節假期第一天，高公局預估，清晨6時起會有大量返鄉車潮，且要到下午2、3時才緩解，民眾想避開車多時段，最好6時前就出發。

今天是小年夜，西部國道路網從下午3時開始出現南下車潮，壅塞路段包括國1湖口服務區-新竹系統路段、泰安服務區-台中系統路段及國3通霄-大甲路段、新竹系統-茄苳等路段。

交通部高速公路局科長蔡明哲晚間受訪表示，目前國道返鄉車潮已紓解，僅剩國道1號泰安服務區到台中系統較壅塞，其餘路段狀況也都解除。

蔡明哲說，15日為春節假期第一天，氣象預報顯示全台天氣良好，預估清晨6時就會有大量返鄉車潮。

明天上午車多路段，將出現在國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-關西等路段。

蔡明哲說，部分路段的壅塞情形可能會從上午6時開始到下午2、3時才紓解，從北部南下的用路人如果想避開龐大車流，建議清晨6時以前就要出發，或等到下午3時以後再出發。

如果一定要在尖峰時段上路，蔡明哲表示，只有部分路段會車多壅塞，民眾上路前可查詢路況，規劃替代路線避開壅塞路段。

高公局建議，用路人可透過高公局旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況，彈性調整行車動線與時間。

高公局也呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，請盡量利用公共運輸工具。假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。（編輯：張芷瑄/梁君棣）