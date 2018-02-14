春節疏運 賴清德籲國人配合四大要點

2018-02-14 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



農曆春節將至，明天就是除夕，行政院長賴清德、交通部長賀陳旦今天中午到交通部高速公路局交控中心視察，這是賴清德上任以來首次春節疏運。賴清德表示，今到交控中心是為了解交通部運輸情況，也感謝相關人員犧牲假期為台灣民眾帶來交通便利，交通部今年透過增加供給、減少需求、時間分散及空間分散四策略，並透過人力動員應變措施應很周延，也將逐一巡視讓疏運工作做到最好，但政府應變計畫在周延，仍希望民眾可以一起配合。

賴清德表示，需要請民眾配合的四大策略首先是請民眾多使用公共運輸，少開車上國道、減少需求；其次是路程少於20公里盡量不要上國道，走省道會更方便；第三是路途超過20公里一定要開國道才會比較方便，也請上國道錢掌握國道資訊，下載1968app或聽警廣等交通資訊，擁有充分資訊在上國道會更順利；第四是避開繁忙時間點，過年期間初二南下最擁擠、北上是初三及初四下午，也請盡量避開時間點，若能配合，國人上國道也將較不會有塞車狀況，拜年、旅遊都能平安順利。

交通部長賀陳旦則表示，雖然部裡在院會到報告過，院長還是來關心，相信是來給同仁打氣。他指出，近年國道車輛一年比一年增加，今年顯然大家提前回家趨勢比較強，昨天比預期還增加20％，今天又要增加，這些分期南下的，總有一天要北上，屆時就會視壓力。

賀陳旦表示，除既有措施剛才有說明外，今年對於1800個時空段，每天都會預報時速視多少，用路人上路前可先查詢起訖點及上路時間，可以看到該時段及前一小時、後兩小時旅運時間，狀況不好趕快看替代道路或公共運輸；也呼籲用路人真的上路使用後，也把車速告訴我們。相信未來越來越準確，信賴感會越來越高，民眾有越鄭缺資訊會做出正確選擇。

賀陳旦也向賴清德報告，高公局800位同仁都停止休假，有事故可已做最快處理，讓院長放心。