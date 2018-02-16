遠離毒蔬果 義美總經理的選購小撇步

2018-02-16 07:43 中央社 台北15日電



蔬菜、水果提供飲食中不可或缺的維生素或纖維等營養，但蔬果農藥殘留的新聞屢見不鮮，義美總經理高志明表示，蔬果不可缺，無毒不可能，只能慎選、盡可能遠離農藥。

面對市場上各式各樣在地或進口蔬菜水果時，該如何盡可能挑選微量農藥殘留較低的蔬果？高志明自有一套心法與規則。

高志明表示，「當令、當季最健康」，在合宜的季節裡栽種蔬果，適時適地種植，蔬果通常都能生長良好，病蟲害問題也自然降低，甚至無需施用農藥，較能吃得安心。一般來說，夏季蔬菜的農藥殘留會比其他季節較高，冬季蔬菜則是產量多，價格也相對便宜。

他建議買蔬果時要多樣化，避免總是吃同一類型蔬果；農藥殘留可能較高的蔬果，以及連續採收型的蔬果，盡量少買、少吃較好。

高志明舉例，葉菜類包括青江菜、金針菜、小白菜和韭菜花等比較危險，根莖類的胡蘿蔔、蓮藕、馬鈴薯、地瓜等相對安全。

至於瓜類，如冬瓜、瓠瓜等雖然會接觸農藥，但因體積大，加上去皮食用相對安全。不過同樣要剝皮的甜玉米例外，由於是從國外引進的品種，在台灣缺少天敵，病蟲害很嚴重，農藥通常會施用較多，殘留問題可能比較嚴重。

包葉菜類，如高麗菜、大白菜等，食用部分被外葉包在裡面，相對比較安全；至於其他葉菜類的表面，如菠菜、空心菜、大陸妹等，沒有外葉包覆，或包覆範圍較少，容易與農藥直接接觸，如果表現又是凹凸不平，則更容易聚積農藥。

高志明指出，原則上，外表光滑的蔬果，如蕃茄、茄子等比較不易沾染農藥；表面凹凸不平或有細毛、絨毛的奇異果、小黃瓜及苦瓜等比較危險。不過另一方面來說，葉面蠟質較厚的果菜，如茄子、青辣椒等也比較容易吸收親脂性的農藥；其中青辣椒形狀獨特，蒂頭部分有明顯凹陷，農藥很容易集中，必須特別注意清洗。

再從蔬果本身特性觀察，包括韭菜、萵苣、龍鬚菜、紫蘇、紅鳳菜、皇宮菜、豌豆苗等對病蟲害有較強的抵抗力，蔥、薑、蒜、洋蔥、九層塔、香菜等帶有特殊氣味，蟲不愛吃，因此比較少噴農藥，食用較安全。

可以連續採收的作物，如碗豆、四季豆、小黃瓜、韭菜花等，因為採收期長，必須持續噴灑藥物，也容易造成農藥殘留問題，請儘量購買有機栽培；若在一般市場上購買，就要特別注意清洗，以免吃進殘留的農藥。

值得注意的是，像韭黃、白蘆筍等栽種方式較特別，必須用黑布覆蓋，不讓陽光照射，才不會變綠，但也因為黑布下的環境悶熱、潮濕，容易滋長細菌，所以農藥通常下得重，加上缺乏陽光幫助分解農藥，殘留情況可能較多。