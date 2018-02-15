採購年節食品 留意營養標示123

2018-02-15 13:13 中央社 台北15日電



行政院表示，民眾購買年節食品時，可利用「營養標示123」原則，即確認份數、留意熱量與明智選擇，採購適合自己的食品，也可確保食品安全。

農曆春節闔家團聚，行政院今天發布新聞稿提醒民眾，選購食品時應看清楚營養及各項標示，選擇合適產品。同時，在年節期間飲食方面，建議多食用蔬果，注意均衡，健康、安心過好年。

行政院表示，民眾購買年節食品時，可利用「營養標示123：1確認份數2留意熱量3明智選擇」的原則，選擇適合自己的食品。

首先應確認食品中的營養「份」量，可從營養標示「每份及每100公克/毫升」及「每份及每日參考值百分比」計量方式辨識，且可參考「每份」食品的營養素含量及熱量。

其次，行政院請民眾留意總熱量，每份食品的熱量乘以所吃份數，即為個人攝取的總熱量。第3步驟，可依照個人需求選擇所需營養素。相關食品營養標示均詳載熱量、醣類、蛋白質、鈉、飽和脂肪等相關訊息，民眾可多參考。

另外，民眾也可以每天2000大卡為基準，對照個人所攝取食品中營養素與熱量的比重。

行政院呼籲，民眾挑選密封包裝食品時，也應留意是否有破損情形，並注意是否明確標示內容物、有效日期、廠商名稱、地址、電話，以及原產地等資訊，以確保食品的安全。