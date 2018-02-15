六軍團創意年菜廚神大賽 阿基師評審讚聲

2018-02-15 10:06 中央社 台北15日電



春節年味飄香營區。陸軍第六軍團舉行創意年菜比賽，每支參賽隊伍預算僅3000元，得烹調12人份料理。評審阿基師說，選擇新鮮食材，不浪費、不過度烹飪，就可輕鬆料理美味食物。

陸軍第六軍團日前與南亞技術學院合作，在南亞技術學院的觀光餐旅大樓辦理「創意年菜廚神大賽」，這場比賽的參賽隊伍由第六軍團所屬12個部隊的食勤兵代表所組成，要在「創意年菜廚神大賽」中各顯身手，一爭高下。

主辦單位為使競賽更具專業性，比賽特別邀請名廚鄭衍基（阿基師）、鄭至耀及陳金民等3位專業教授擔任評審，透由教授的指導與講評內容，使在場的每位選手能夠精進廚藝。

每支競賽團隊的預算只有新台幣3000元，要在120分鐘內製作出5道12人份的年菜料理，因此想要在比賽中脫穎而出，考驗著個人的廚藝與團隊的默契。每個參賽隊伍在賽前可說是花盡心思，在經過一番激烈競爭，由三支部團隊脫穎而出，摘下最佳料理「廚神」頭銜。

六軍團表示，指揮官徐衍璞中將到任後，積極推動官兵公餘進修，與南亞技術學院簽訂策略聯盟，並在營區內建立教學點，配合校方開設企業管理、烘焙食品等學位證照課程，提供官兵個人充實自我的機會，也有助於部隊整體人力素質的提升。

阿基師在賽後講評時提到，民以食為天，食以味為先，味以鮮為首，選擇新鮮的食材，不浪費、不過度烹飪，就可以輕鬆料理出美味的食物，而部隊伙食受限於經費有限，食材的選擇上更有難度，能夠在競賽中獲勝，更是一件不容易的事情。

此次獲得冠軍頭銜的三支部代表上兵劉威志表示，大家在賽前就下定決心要奪得冠軍，除了在賽前集中訓練，還擬定分工合作的比賽策略，對於自己所烹煮出的每道料理都充滿信心，也因此才能一舉拿下冠軍殊榮。