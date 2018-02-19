年年有餘！ 惜福料理菜單 讓年菜食材華麗變身
年年有餘 年菜食材華麗變身
年菜吃不完，該怎麼辦？包括W、君悅、晶華、國賓與福容等飯店主廚，特別以家中易剩的蘿蔔糕、魚蝦海鮮等食材為出發點，透過台、粵、法式等不同手法出發，設計一系列「惜福料理菜單」，讓食材華麗變身，再現新年新氣象。
XO醬好采頭
▀設計者：台北國賓大飯店行政總主廚林建龍
▀食材
1.蘿蔔糕150克（約三塊）
2.韭菜花30克
3.銀芽100克
4.芹菜25克
5.辣椒適量
6.洋蔥半顆
7.大蒜頭（去皮）5克
8.紹興酒5克
9.蠔油3克
10.醬油3克
11.XO醬10克
12.太白粉適量
13.水50毫升
▀作法
1.先將蘿蔔糕切成一口大小，裹上乾太白粉後備用。
2.熱鍋熱油，油溫約200度。
3.將蘿蔔糕輕輕放入熱油內油炸，表皮呈金褐色即可起鍋。
4.依序將洋蔥、芹菜、韭菜與豆芽菜入鍋快炒，並加入少許XO醬拌炒。
5.將菜起鍋，濾除多餘水分。
6.將蒜頭、辣椒爆香，加入XO醬、蠔油、醬油與開水。
7.加入蘿蔔糕輕輕拌炒，讓表面均勻沾附醬汁上色。
8.淋上紹興酒即可起鍋。
9.可自行搭配蛋絲、香菜作為裝飾。
主廚的話
林建龍提醒，XO醬好采頭的材料均是廚房易得的食材，適合一般家庭調理。為呈現蘿蔔糕外皮的「酥」，因此使用熱油油炸，蘿蔔糕下鍋時也不要從鍋緣滑入鍋，避免沾黏。炒過的青菜要濾去水分，確保蘿蔔糕的爽口感。
法式馬賽海鮮湯
▀設計者：台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉州
▀食材
干貝2個
小鮑魚2個
大蝦2隻
蒜頭5克（切末）
紅蔥頭10克
番茄半個（切片）
櫛瓜半隻（切片）
紅蘿蔔1/4個（切丁）
絲瓜1/4個（切片）
番茄糊2湯匙
茴香1株
茴香酒30克
水600毫升
鹽少量
月桂葉1片
▀作法
1.蒜頭、紅蔥頭以小火炒香後，加入海鮮料，快炒約1分鐘後，加入茴香酒揮發。
2.加入蔬菜稍微拌炒，再加入番茄糊，以小火炒約3～5分鐘。
3.加水後煮滾約3～5分鐘，加入茴香，並可酌量加鹽調味。
4.待海鮮食材皆熟，即可裝盤、加上月桂葉上桌
主廚的話
相較於番茄醬，番茄糊僅帶有本身的酸味，不會影響風味，更適合用於此道料理。茴香酒則是藉由特殊的香氣增加料理滋味，可用白酒代替。另外可先在開水中加入蝦殼，略煮出滋味後再過濾作為高湯。
琵琶豆腐
▀設計者：台北晶華酒店晶華軒主廚蔡少華
▀食材
板豆腐1塊
魚肉70克
滷肉70克
馬蹄70克
滷汁1碗
蝦仁8隻
香菇8片
雞蛋2顆
蒜泥適量
五香粉適量
香菜適量
太白粉3匙
▀作法
1.將太白粉加等比例的水拌勻、另將雞蛋打成蛋液備用。
2.將香菇蒸熟，去蒂後底面朝上置於盤中，灑上少許太白粉備用。
3.將板豆腐、魚肉、滷肉、馬蹄搗碎，加入少許太白粉、蒜泥、五香粉攪拌。
4.將餡料蓋滿香菇，把蝦仁單面沾太白粉後，置於餡料上。
5.將食材放入電鍋清蒸，外鍋放半杯水，蒸約10分鐘取出。
6.滷汁快火加熱，並加入少許太白粉水。
7.食材擺盤並淋上滷汁、灑上香菜即可完成。
主廚的話
枇杷豆腐過去是鑲在鐵湯匙上，取其型而得名。民眾若喜歡扎實口感，餡料中可增加太白粉的比例。除了透過電鍋清蒸，也可以油煎調理。若家中剩餘的滷汁不足，則可不加醬汁，改撒胡椒粉調味。
金鯧米粉湯
▀設計者：福容大飯店漁碼店主廚鍾易庭
▀食材
金鯧魚 800克
米粉 150克
芋頭 200克
紅蔥頭 20克
芹菜 20克
鹽 適量
白胡椒粉 少許
米酒 適量
太白粉 適量
▀作法
1.先將魚肉去塊，加入胡椒、酒醃製約5分鐘。留魚骨備用。
2.將芋頭切成長約6公分、厚約0.6公分的長條。
3.米粉以開水燙熟，撈起備用。
4.魚肉上薄乾太白粉，下鍋油炸。油溫約180度，炸至表皮金黃，起鍋備用。
5.將去肉魚骨沾薄粉油炸至表皮金黃。
6.炸魚骨連同芹菜一同加水熬煮，水約7分滿，可添加少許芋頭、白胡椒、紅蔥頭增添香氣。煮10分鐘後過濾湯頭備用。
7.將炸魚塊、芋頭條與米粉擺至鍋內，連同高湯再次開火煮滾即可。
主廚的話
此料理可做為湯品，也可做為主食，相當方便。相較於過年時價格高漲的白鯧魚，金鯧魚的價格親民，而且容易購入，很適合一般家庭。上午拿來祭拜，晚餐就可加工做成米粉湯。另外把芋頭切成條狀而不切塊，則是可減少料理的時間。
鮑魚海參乾撈麵
▀設計者：台北W飯店紫艷中餐廳主廚鄔海明
▀食材
滷鮑魚6顆
調味過的婆參6片
乾撈麵 12兩（可用其他細麵替代）
蔥絲2～3兩
鮑魚汁或蠔油2匙
醬油2匙
橄欖油1匙
蝦卵粉少許
鹽少許
香油少許
▀作法
1.大鍋煮開水，將撈麵麵條下鍋。水中可加少許鹽巴與油，讓麵不黏。
2.半熟狀態下先將麵條撈起快速過冷水，可增加麵體爽口度。
3.麵條再次下鍋煮熟，起鍋後再次快速過冷水。
4.將麵條放置盤中後，滴上少許香油，避免麵條沾黏。
5.擺上鮑魚、婆參擺盤。
6.將鮑魚滷汁、醬油淋於撈麵上
7.加上細蔥絲。
8.將少許油炒熱後，快速淋於蔥絲上。
9.撒上乾蝦卵粉增香
主廚的話
鄔海明表示，在香港文化中，鮑魚、海參與撈麵都是年節必吃的食物。撈麵又是以調味醬汁淋在麵條上再攪拌為其特色。民眾家中若沒有鮑魚、婆參，可以用罐頭鮑魚替代，或購買市場發泡過的海參經調味後替代，成本也較低。若鮑魚汁不夠，也可以用蠔油與醬油調味。
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