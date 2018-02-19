年年有餘！ 惜福料理菜單 讓年菜食材華麗變身

2018-02-19 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／專題報導



年年有餘 年菜食材華麗變身

年菜吃不完，該怎麼辦？包括W、君悅、晶華、國賓與福容等飯店主廚，特別以家中易剩的蘿蔔糕、魚蝦海鮮等食材為出發點，透過台、粵、法式等不同手法出發，設計一系列「惜福料理菜單」，讓食材華麗變身，再現新年新氣象。

XO醬好采頭

▀設計者：台北國賓大飯店行政總主廚林建龍

XO醬蘿蔔糕。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

▀食材

1.蘿蔔糕150克（約三塊）

2.韭菜花30克

3.銀芽100克

4.芹菜25克

5.辣椒適量

6.洋蔥半顆

7.大蒜頭（去皮）5克

8.紹興酒5克

9.蠔油3克

10.醬油3克

11.XO醬10克

12.太白粉適量

13.水50毫升

XO醬好彩頭的材料。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

▀作法

1.先將蘿蔔糕切成一口大小，裹上乾太白粉後備用。

2.熱鍋熱油，油溫約200度。

3.將蘿蔔糕輕輕放入熱油內油炸，表皮呈金褐色即可起鍋。

4.依序將洋蔥、芹菜、韭菜與豆芽菜入鍋快炒，並加入少許XO醬拌炒。

5.將菜起鍋，濾除多餘水分。

6.將蒜頭、辣椒爆香，加入XO醬、蠔油、醬油與開水。

7.加入蘿蔔糕輕輕拌炒，讓表面均勻沾附醬汁上色。

8.淋上紹興酒即可起鍋。

9.可自行搭配蛋絲、香菜作為裝飾。

主廚的話

林建龍提醒，XO醬好采頭的材料均是廚房易得的食材，適合一般家庭調理。為呈現蘿蔔糕外皮的「酥」，因此使用熱油油炸，蘿蔔糕下鍋時也不要從鍋緣滑入鍋，避免沾黏。炒過的青菜要濾去水分，確保蘿蔔糕的爽口感。

國賓飯店行政主廚林建龍。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

法式馬賽海鮮湯

▀設計者：台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉州

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

▀食材

干貝2個

小鮑魚2個

大蝦2隻

蒜頭5克（切末）

紅蔥頭10克

番茄半個（切片）

櫛瓜半隻（切片）

紅蘿蔔1/4個（切丁）

絲瓜1/4個（切片）

番茄糊2湯匙

茴香1株

茴香酒30克

水600毫升

鹽少量

月桂葉1片

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

▀作法

1.蒜頭、紅蔥頭以小火炒香後，加入海鮮料，快炒約1分鐘後，加入茴香酒揮發。

2.加入蔬菜稍微拌炒，再加入番茄糊，以小火炒約3～5分鐘。

3.加水後煮滾約3～5分鐘，加入茴香，並可酌量加鹽調味。

4.待海鮮食材皆熟，即可裝盤、加上月桂葉上桌

主廚的話

相較於番茄醬，番茄糊僅帶有本身的酸味，不會影響風味，更適合用於此道料理。茴香酒則是藉由特殊的香氣增加料理滋味，可用白酒代替。另外可先在開水中加入蝦殼，略煮出滋味後再過濾作為高湯。

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影 分享 facebook

琵琶豆腐

▀設計者：台北晶華酒店晶華軒主廚蔡少華

晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影 分享 facebook

▀食材

板豆腐1塊

魚肉70克

滷肉70克

馬蹄70克

滷汁1碗

蝦仁8隻

香菇8片

雞蛋2顆

蒜泥適量

五香粉適量

香菜適量

太白粉3匙

晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影 分享 facebook

▀作法

1.將太白粉加等比例的水拌勻、另將雞蛋打成蛋液備用。

2.將香菇蒸熟，去蒂後底面朝上置於盤中，灑上少許太白粉備用。

3.將板豆腐、魚肉、滷肉、馬蹄搗碎，加入少許太白粉、蒜泥、五香粉攪拌。

4.將餡料蓋滿香菇，把蝦仁單面沾太白粉後，置於餡料上。

5.將食材放入電鍋清蒸，外鍋放半杯水，蒸約10分鐘取出。

6.滷汁快火加熱，並加入少許太白粉水。

7.食材擺盤並淋上滷汁、灑上香菜即可完成。

主廚的話

枇杷豆腐過去是鑲在鐵湯匙上，取其型而得名。民眾若喜歡扎實口感，餡料中可增加太白粉的比例。除了透過電鍋清蒸，也可以油煎調理。若家中剩餘的滷汁不足，則可不加醬汁，改撒胡椒粉調味。

晶華酒店主廚蔡少華。記者高彬原／攝影 分享 facebook

金鯧米粉湯

▀設計者：福容大飯店漁碼店主廚鍾易庭

金鯧魚米粉。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

▀食材

金鯧魚 800克

米粉 150克

芋頭 200克

紅蔥頭 20克

芹菜 20克

鹽 適量

白胡椒粉 少許

米酒 適量

太白粉 適量

金鯧魚米粉材料。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

▀作法

1.先將魚肉去塊，加入胡椒、酒醃製約5分鐘。留魚骨備用。

2.將芋頭切成長約6公分、厚約0.6公分的長條。

3.米粉以開水燙熟，撈起備用。

4.魚肉上薄乾太白粉，下鍋油炸。油溫約180度，炸至表皮金黃，起鍋備用。

5.將去肉魚骨沾薄粉油炸至表皮金黃。

6.炸魚骨連同芹菜一同加水熬煮，水約7分滿，可添加少許芋頭、白胡椒、紅蔥頭增添香氣。煮10分鐘後過濾湯頭備用。

7.將炸魚塊、芋頭條與米粉擺至鍋內，連同高湯再次開火煮滾即可。

主廚的話

此料理可做為湯品，也可做為主食，相當方便。相較於過年時價格高漲的白鯧魚，金鯧魚的價格親民，而且容易購入，很適合一般家庭。上午拿來祭拜，晚餐就可加工做成米粉湯。另外把芋頭切成條狀而不切塊，則是可減少料理的時間。

福容大飯店漁碼店中餐主廚鍾易庭。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

鮑魚海參乾撈麵

▀設計者：台北W飯店紫艷中餐廳主廚鄔海明

鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook

▀食材

滷鮑魚6顆

調味過的婆參6片

乾撈麵 12兩（可用其他細麵替代）

蔥絲2～3兩

鮑魚汁或蠔油2匙

醬油2匙

橄欖油1匙

蝦卵粉少許

鹽少許

香油少許

鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook

▀作法

1.大鍋煮開水，將撈麵麵條下鍋。水中可加少許鹽巴與油，讓麵不黏。

2.半熟狀態下先將麵條撈起快速過冷水，可增加麵體爽口度。

3.麵條再次下鍋煮熟，起鍋後再次快速過冷水。

4.將麵條放置盤中後，滴上少許香油，避免麵條沾黏。

5.擺上鮑魚、婆參擺盤。

6.將鮑魚滷汁、醬油淋於撈麵上

7.加上細蔥絲。

8.將少許油炒熱後，快速淋於蔥絲上。

9.撒上乾蝦卵粉增香

主廚的話

鄔海明表示，在香港文化中，鮑魚、海參與撈麵都是年節必吃的食物。撈麵又是以調味醬汁淋在麵條上再攪拌為其特色。民眾家中若沒有鮑魚、婆參，可以用罐頭鮑魚替代，或購買市場發泡過的海參經調味後替代，成本也較低。若鮑魚汁不夠，也可以用蠔油與醬油調味。