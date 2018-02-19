親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

初四迎財神！白羊本周偏財運超好 天秤有機會賺外快

年年有餘！ 惜福料理菜單 讓年菜食材華麗變身

2018-02-19 00:00聯合報 記者陳睿中／專題報導

年年有餘　年菜食材華麗變身

年菜吃不完，該怎麼辦？包括W、君悅、晶華、國賓與福容等飯店主廚，特別以家中易剩的蘿蔔糕、魚蝦海鮮等食材為出發點，透過台、粵、法式等不同手法出發，設計一系列「惜福料理菜單」，讓食材華麗變身，再現新年新氣象。

XO醬好采頭

▀設計者：台北國賓大飯店行政總主廚林建龍

XO醬蘿蔔糕。記者蘇健忠／攝影
XO醬蘿蔔糕。記者蘇健忠／攝影
分享

▀食材

1.蘿蔔糕150克（約三塊）

2.韭菜花30克

3.銀芽100克

4.芹菜25克

5.辣椒適量

6.洋蔥半顆

7.大蒜頭（去皮）5克

8.紹興酒5克

9.蠔油3克

10.醬油3克

11.XO醬10克

12.太白粉適量

13.水50毫升

XO醬好彩頭的材料。記者徐兆玄／攝影
XO醬好彩頭的材料。記者徐兆玄／攝影
分享

▀作法

1.先將蘿蔔糕切成一口大小，裹上乾太白粉後備用。

2.熱鍋熱油，油溫約200度。

3.將蘿蔔糕輕輕放入熱油內油炸，表皮呈金褐色即可起鍋。

4.依序將洋蔥、芹菜、韭菜與豆芽菜入鍋快炒，並加入少許XO醬拌炒。

5.將菜起鍋，濾除多餘水分。

6.將蒜頭、辣椒爆香，加入XO醬、蠔油、醬油與開水。

7.加入蘿蔔糕輕輕拌炒，讓表面均勻沾附醬汁上色。

8.淋上紹興酒即可起鍋。

9.可自行搭配蛋絲、香菜作為裝飾。

主廚的話

林建龍提醒，XO醬好采頭的材料均是廚房易得的食材，適合一般家庭調理。為呈現蘿蔔糕外皮的「酥」，因此使用熱油油炸，蘿蔔糕下鍋時也不要從鍋緣滑入鍋，避免沾黏。炒過的青菜要濾去水分，確保蘿蔔糕的爽口感。

國賓飯店行政主廚林建龍。記者徐兆玄／攝影
國賓飯店行政主廚林建龍。記者徐兆玄／攝影
分享

法式馬賽海鮮湯  

 

▀設計者：台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉州

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
分享

▀食材

干貝2個

小鮑魚2個

大蝦2隻

蒜頭5克（切末）

紅蔥頭10克

番茄半個（切片）

櫛瓜半隻（切片）

紅蘿蔔1/4個（切丁）

絲瓜1/4個（切片）

番茄糊2湯匙

茴香1株

茴香酒30克

水600毫升

鹽少量

月桂葉1片

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
分享

▀作法

1.蒜頭、紅蔥頭以小火炒香後，加入海鮮料，快炒約1分鐘後，加入茴香酒揮發。

2.加入蔬菜稍微拌炒，再加入番茄糊，以小火炒約3～5分鐘。

3.加水後煮滾約3～5分鐘，加入茴香，並可酌量加鹽調味。

4.待海鮮食材皆熟，即可裝盤、加上月桂葉上桌

主廚的話

相較於番茄醬，番茄糊僅帶有本身的酸味，不會影響風味，更適合用於此道料理。茴香酒則是藉由特殊的香氣增加料理滋味，可用白酒代替。另外可先在開水中加入蝦殼，略煮出滋味後再過濾作為高湯。

君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
君悅飯店年菜。記者陳立凱／攝影
分享

琵琶豆腐

▀設計者：台北晶華酒店晶華軒主廚蔡少華

晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影
晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影
分享

▀食材

板豆腐1塊

魚肉70克

滷肉70克

馬蹄70克

滷汁1碗

蝦仁8隻

香菇8片

雞蛋2顆

蒜泥適量

五香粉適量

香菜適量

太白粉3匙

晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影
晶華酒店琵琶豆腐。記者高彬原／攝影
分享

▀作法

1.將太白粉加等比例的水拌勻、另將雞蛋打成蛋液備用。

2.將香菇蒸熟，去蒂後底面朝上置於盤中，灑上少許太白粉備用。

3.將板豆腐、魚肉、滷肉、馬蹄搗碎，加入少許太白粉、蒜泥、五香粉攪拌。

4.將餡料蓋滿香菇，把蝦仁單面沾太白粉後，置於餡料上。

5.將食材放入電鍋清蒸，外鍋放半杯水，蒸約10分鐘取出。

6.滷汁快火加熱，並加入少許太白粉水。

7.食材擺盤並淋上滷汁、灑上香菜即可完成。

主廚的話

枇杷豆腐過去是鑲在鐵湯匙上，取其型而得名。民眾若喜歡扎實口感，餡料中可增加太白粉的比例。除了透過電鍋清蒸，也可以油煎調理。若家中剩餘的滷汁不足，則可不加醬汁，改撒胡椒粉調味。

晶華酒店主廚蔡少華。記者高彬原／攝影
晶華酒店主廚蔡少華。記者高彬原／攝影
分享

金鯧米粉湯 

▀設計者：福容大飯店漁碼店主廚鍾易庭

金鯧魚米粉。記者蘇健忠／攝影
金鯧魚米粉。記者蘇健忠／攝影
分享

▀食材

金鯧魚 800克

米粉 150克

芋頭 200克

紅蔥頭 20克

芹菜 20克

鹽 適量

白胡椒粉 少許

米酒　適量

太白粉　適量

金鯧魚米粉材料。記者蘇健忠／攝影
金鯧魚米粉材料。記者蘇健忠／攝影
分享

▀作法

1.先將魚肉去塊，加入胡椒、酒醃製約5分鐘。留魚骨備用。

2.將芋頭切成長約6公分、厚約0.6公分的長條。

3.米粉以開水燙熟，撈起備用。

4.魚肉上薄乾太白粉，下鍋油炸。油溫約180度，炸至表皮金黃，起鍋備用。

5.將去肉魚骨沾薄粉油炸至表皮金黃。

6.炸魚骨連同芹菜一同加水熬煮，水約7分滿，可添加少許芋頭、白胡椒、紅蔥頭增添香氣。煮10分鐘後過濾湯頭備用。

7.將炸魚塊、芋頭條與米粉擺至鍋內，連同高湯再次開火煮滾即可。

主廚的話

此料理可做為湯品，也可做為主食，相當方便。相較於過年時價格高漲的白鯧魚，金鯧魚的價格親民，而且容易購入，很適合一般家庭。上午拿來祭拜，晚餐就可加工做成米粉湯。另外把芋頭切成條狀而不切塊，則是可減少料理的時間。

福容大飯店漁碼店中餐主廚鍾易庭。記者蘇健忠／攝影
福容大飯店漁碼店中餐主廚鍾易庭。記者蘇健忠／攝影
分享

鮑魚海參乾撈麵

▀設計者：台北W飯店紫艷中餐廳主廚鄔海明

鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影
鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影
分享

▀食材

滷鮑魚6顆

調味過的婆參6片

乾撈麵 12兩（可用其他細麵替代）

蔥絲2～3兩

鮑魚汁或蠔油2匙

醬油2匙

橄欖油1匙

蝦卵粉少許

鹽少許

香油少許

鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影
鮑魚海參乾撈麵。記者陳瑞源／攝影
分享

▀作法

1.大鍋煮開水，將撈麵麵條下鍋。水中可加少許鹽巴與油，讓麵不黏。

2.半熟狀態下先將麵條撈起快速過冷水，可增加麵體爽口度。

3.麵條再次下鍋煮熟，起鍋後再次快速過冷水。

4.將麵條放置盤中後，滴上少許香油，避免麵條沾黏。

5.擺上鮑魚、婆參擺盤。

6.將鮑魚滷汁、醬油淋於撈麵上

7.加上細蔥絲。

8.將少許油炒熱後，快速淋於蔥絲上。

9.撒上乾蝦卵粉增香

主廚的話

鄔海明表示，在香港文化中，鮑魚、海參與撈麵都是年節必吃的食物。撈麵又是以調味醬汁淋在麵條上再攪拌為其特色。民眾家中若沒有鮑魚、婆參，可以用罐頭鮑魚替代，或購買市場發泡過的海參經調味後替代，成本也較低。若鮑魚汁不夠，也可以用蠔油與醬油調味。

主廚鄔海明。記者陳瑞源／攝影
主廚鄔海明。記者陳瑞源／攝影
分享

年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

茂谷柑助消化、解油膩 烤過再吃不畏寒

2018-02-17 10:24

健康你我他／買菜前列清單 切絲汆燙先處理

2018-02-15 01:41

君悅酒店年菜食譜／法式馬賽海鮮湯 酸甜滋味討喜可口

2018-02-14 13:25

晶華酒店年菜食譜／乾燒明蝦 酸鹹醬汁連小朋友也喜歡

2018-02-14 13:09

君悅酒店年菜食譜／義式海鮮蘿蔔糕 中西合併濃郁滋味

2018-02-14 13:03

W飯店年菜食譜／鮑魚海參乾撈麵 粵式傳統鮮味濃

2018-02-14 12:47

福容大飯店年菜食譜／桂花龍眼蜜紅豆年糕 酥嫩香Q甜

2018-02-14 12:39

福容大飯店年菜食譜／XO醬蘿蔔糕 香辣爽口、飽足滿分

2018-02-14 12:34

福容大飯店年菜食譜／金鯧米粉湯 溫暖又可口的古早味

2018-02-14 12:27

國賓大飯店年菜食譜／XO醬好采頭 醬香皮酥好開胃

2018-02-14 12:19

國賓大飯店年菜食譜／雞湯雜菜粉絲煲 清甜蔬菜解油膩

2018-02-14 12:17

晶華酒店年菜食譜／琵琶豆腐滋味香 軟嫩口感好下飯

2018-02-14 12:05

民眾荷包失血 採買年菜變貴了

2018-02-13 15:17

過年最討厭吃什麼菜？ 它榮登「討人厭年菜冠軍」

2018-02-09 15:54
看更多

熱門文章

過年大樂透加碼春節大紅包 對獎看這裡！

2018-02-18 20:47

我脾氣不好都是你們惹的！ 過年最怕遇到的十大雷事

2018-02-18 08:21

別再傻傻亂吃！薑黃這樣吃才能吃進薑黃素

2018-02-18 10:45

走春買彩券 外籍情侶入境隨俗刮中200萬

2018-02-18 12:47

大樂透頭獎摃龜 明晚頭獎上看2.4億元

2018-02-18 22:02

把握最後一天好天氣 初五北部、東北部轉濕冷

2018-02-18 22:28

台中燒雜草 害彰化空汙紫爆

2018-02-18 20:47

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

明後兩天 高屏空品恐達「紅害」

2018-02-18 17:27

油價連三降！ 下週汽柴油各降0.6元與0.7元

2018-02-18 12:30

初三大樂透「春節大紅包」 121注中獎

2018-02-18 22:48

南投凌晨地震 規模4.4

2018-02-19 04:53

年菜吃不完怎麼辦 科技部教你掌握三大原則

2018-02-18 23:15

名人走春！藝術家楊惠姍、張毅參拜佛館千手觀音

2018-02-18 13:14

彰化下午烏煙瘴氣 空汙紫爆全台最差

2018-02-18 23:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

今日星座運勢／天蠍 桃花飆升 有機會遇見心儀對象

2018-02-19 00:00

貝里告別Burberry 彩虹貫穿全場

2018-02-18 17:25

清潔員衝上車 馬上拿出小圓鏡

2018-02-18 12:00

晴暖好天氣持續到明天 西部空氣品質不佳

2018-02-18 08:56

威力彩今晚開獎 頭獎上看6.3億元

2018-02-18 22:57

列車到站等待折返的黃金10分鐘...高鐵快手是怎麼辦到的？

2018-02-18 12:00

家裡汪星人不聽話？ 訓犬師建議從散步做起

2018-02-18 10:11

備品整備 推車賣出最多的是這瓶水

2018-02-18 12:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

初三走春 雲嘉南高屏空氣品質不佳

2018-02-18 14:38

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

草莓產量增3倍 智慧溫室科技對抗天候

2018-02-18 09:08

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00

趕不上垃圾車 在家自製堆肥回收廚餘

2018-02-18 10:15

廚餘回收 菜市場社區大樓成三不管地帶

2018-02-18 10:22

年年有餘！ 惜福料理菜單 讓年菜食材華麗變身

2018-02-19 00:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

貓奴注意！ 三建議營造喵星人快樂空間

2018-02-18 10:17

好天氣後遺症 高屏空品恐有紅害

2018-02-18 22:41

廚餘無去處 環署：設生質能廠克服問題

2018-02-18 10:09

大肚溪燒雜草 害彰化空汙紫爆

2018-02-18 22:35

解答對古典音樂的好奇 愛樂實驗室上線

2018-02-18 16:24

探尋自我認同 諾獎得主賽珍珠遺稿在台出版

2018-02-18 15:28

毛小孩相處之道 北市推免費課程

2018-02-18 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top