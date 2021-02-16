蘇花路廊出現北返車潮 維持車多順暢
今天是春節連假最後一天，花蓮北返車潮昨天白天湧現，直到今天凌晨0時許完成疏導，上午10時起北上車潮再度湧現，截至下午2時已突破1萬2000輛，蘇花路廊維持車多順暢。
公路總局第四區養護工程處今天表示，蘇花路廊今天車流量依舊多，截至下午2時，南下宜蘭往花蓮方向，車流量約4858輛，北上花蓮往宜蘭方向為1萬2200輛。
花蓮崇德段北上方向上午10時起，每小時車流量突破1000輛，最高車流量每小時1252輛，公路單位上午11時起啟動大客車優先道、開放路肩行駛大客車措施，紓解車流量。
公路總局第四區養護工程處指出，北上車流狀況較昨天趨緩，行駛台9線蘇花改花蓮至蘇澳時間約93分鐘，行駛舊蘇花公路台9丁時間約122分工，預計今天北上車流還有近4000輛待紓解，提醒用路人及早做好行程規畫，出發前做好車輛安全檢查。
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