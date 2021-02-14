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屏東北返車潮湧現 台9線、台1線車輛匯集出現回堵車潮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
枋寮警分局指出，下午兩點過後，台東、墾丁北返車潮湧現，下午4點半，在水底寮五岔路口實施北返的調撥車道，調撥車道最晚到晚間8點，將視現場車流量調整，請用路人行經耐心等候，依循警方交通指示。圖／枋寮警方提供
枋寮警分局指出，下午兩點過後，台東、墾丁北返車潮湧現，下午4點半，在水底寮五岔路口實施北返的調撥車道，調撥車道最晚到晚間8點，將視現場車流量調整，請用路人行經耐心等候，依循警方交通指示。圖／枋寮警方提供

今天大年初三又是西洋情人節，今天清晨6點多屏東湧現南下車潮，下午兩點過後，台東、墾丁北返車潮湧現，警方下午4點半開始在枋寮水底寮五叉路口實施北返調撥車道，調撥車道最晚到晚間8點，將視現場車流量調整，請用路人行經耐心等候，依循警方交通指示。

連假7天過一半，屏東縣枋寮警分局指出，今下午出現北返車潮湧現，台東返回西部車輛行經台9線，與枋山鄉楓港村台一線匯集處，出現車多壅塞情況，枋山部分時速約30到40，楓港部分時速約僅20，回堵到楓港附近。

根據車流量統計，台1線與台17線匯流處北向部分，晚間6點到7點，車次達2700車次，以往回程北返大約落在2500到2400車次，今年春節期間出遊車潮大爆發，南下、北返的車均多，車流壅塞，加上出現零星交通事故，影響車流消化。

枋寮警方指出，預估明天大年初四下午北返車潮將出現，提醒民眾經過水底寮南下五叉路口、台九線匯流台一線等路口時，要放慢速度，注意車流情況。

枋寮警分局指出，下午兩點過後，台東、墾丁北返車潮湧現，下午4點半，在水底寮五岔路口實施北返的調撥車道，調撥車道最晚到晚間8點，將視現場車流量調整，請用路人行經耐心等候，依循警方交通指示。圖／枋寮警方提供
枋寮警分局指出，下午兩點過後，台東、墾丁北返車潮湧現，下午4點半，在水底寮五岔路口實施北返的調撥車道，調撥車道最晚到晚間8點，將視現場車流量調整，請用路人行經耐心等候，依循警方交通指示。圖／枋寮警方提供

車潮 屏東縣 台東

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