春節醫院營業時間調整 探病恢復每日1次 除夕到初三無門診

「因應中央流行疫情指揮中心最新發佈，探病時段恢復為每日1次！」台北榮總9日宣佈，10日起調整探病時段為每日上午11時至12時，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。春節門診部分，台大醫院除夕到初四休診，三總除夕至初二休診，馬偕除夕至初三休診、初四初五有春節特別門診。

分院門診時間不同

榮總發布各分院春節開設門診時程：台北榮總及台北榮總桃園分院15日（初四）上、下午春節門診，夜診休診，16日正常門診；新竹分院11日（除夕）上午內、外科及身心科門診，10、15、16日正常門診；蘇澳分院市區門診10、15、16日上午特別門診。

榮總員山分院市區門診10日（小年夜）上午正常門診，15（初四）、16日上午特別門診；玉里分院10至16日每日均開設部份科別門診；台東分院10日上午內科、下午胸腔內科、泌尿科，15日上午外科，16日上午內科門診；鳳林分院開設2/11日至2/16日上午特別門診。

「祝福國人新的一年闔家健康平安！」台北榮總並誠摯呼籲，年節期間，非必要盡可能避免到醫院探病，或可利用手機與住院病人視訊，不僅方便、即時且不受時空限制，更重要的是可讓病人、訪客、醫護人員都安心更安全，並請使用「預約探病APP」預約。

部分醫院有特別門診

「急診仍維持24小時服務。」台大醫院小年夜正常開診，除夕、初一門診休診（門診檢查、檢驗及領藥停止服務），初二總院未開診、兒童醫院門診休診，初三未開診，初四門診部分開診，初五正常開診。

三軍總醫院小年夜正常服務，除夕至初二休診，初四汀州院區夜診休診、其他正常服務，初五起全面恢復正常服務。

馬偕醫院春節（除夕至初五）期間急診照常，11-14日（除夕-初三）門診休診；15-16日（初四-初五）開設「春節特別門診」；2月17日（初六）起恢復正常門診。

國泰綜合醫院春節連續假期11日（除夕）至15日（初四）門診休診，急診照常；春節期間特別門診15日（初四）上午兒科及內科各1診，16日（初五）起門診、住院服務照常。

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