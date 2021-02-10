春節連假首日 澎湖海空交通估旅客出入逾萬人次

今天是春節連假開始第一天，台澎海空交通疏運將進入高峰，澎湖機場起降136架次，預估有1萬人次旅客出入，不少離島的鄉親還得再轉搭交通船返鄉過年。

澎湖縣長賴峰偉今天早上前往南海之星碼頭慰問辛勞的車船處工作人員，期勉做好春節島內疏運，並致贈春節慰問金，也向準備搭乘南海之星2號交通船返回七美和望安的旅外鄉親賀年。

馬公航空站表示，農曆春節連假今天開始，台澎空中交通疏運進入高峰，澎湖機場今天各航線起降的航班共計有136架次，其中還動用有12架大型的噴射客機來支援，初估小年夜出入旅客在1萬人上下。

由於返鄉過年的鄉親眾多，馬公航空站也採取南站、北站等到站分流措施，以方便旅客進出，同時在疫情期間，航站除加強環境消毒外，出入旅客和接機民眾一律配戴口罩等規定。（編輯：陳政偉）