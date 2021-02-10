小年夜、除夕全台有雨 初四天氣好轉

小年夜和除夕天氣不穩定，全台有雨，除夕中午過後，降雨逐漸趨緩。中央氣象局表示，小年夜晚間起至除夕上午受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。天氣風險公司總監賈新興表示，初三、初四會略微回溫，初五、初六則可能受東北季風或冷氣團影響，強度還需觀察。

除夕全台有雨

中央氣象局表示，小年夜（10日）白天鋒面逐漸接近，桃園以北及東半部有局部短暫雨，小年夜晚間起至除夕（11日）上午受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其南部及東南部有局部大雨發生的機率。

賈新興表示，除夕中午過後，降雨逐漸趨緩，隨著鋒面通過，受微弱東北季風影響，北部、東北部及東部從除夕至初三（14日）有局部短暫雨的機率，中南部天氣則相當穩定；除夕夜間至初一清晨，北部、東北部沿海空曠地區低溫大概在15度左右，白天的高溫約21、22度，中南部夜間、清晨低溫在15、16度左右，白天高溫則約24、25度，早晚偏涼，日夜溫差大。

初三、初四回溫

賈新興指出，初三、初四（15日）溫度會略微回升，各地天氣相對前幾日好一些，但北部、東北部、東部仍有局部短暫雨的機率，初二至初四北部、東北部約17、18度，初五、初六（16日、17日）可能受東北季風或冷氣團影響，但其強度還需持續觀察。

「基本上農曆過年期間，中南部屬於多雲到晴的好天氣，而北部、東北部及東部則是陰天，偶有短暫雨的天氣。」賈新興表示，中南部由於日夜溫差大，民眾需留意穿著，也因為這段期間中南部天氣相對穩定，空氣品質可能較差，再加上燃燒炮竹等，提醒敏感族群要特別留意。

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