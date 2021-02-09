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明天不是除夕為何放假？網怒「根本強迫補班」真相曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
今年過年從明天10日開始一連放假7天。 歐新社
今年過年從明天10日開始一連放假7天。 歐新社

放假過年囉！從明天10日開始一連放假7天，今晚國道已現返鄉車潮，不過有網友疑惑今年年假為何要補班換休，甚至怒批「根本強迫補班」，其他人則幫忙解答政府用意，還原小年夜就放假原因。

一名網友在PTT發問，「為何今年小年夜就開始休？然後20號要大家去補班？」，他記得以前都是除夕當天才開始放年假，今年直接提前至小年夜開始彈性放假，導致民眾必須在20日補班，他質疑政府用意「根本是強迫大家補班去休假，有卦嗎？」

另外，也有其他網友發文批評「這樣2/15那週只是更厭世而已= =」、「到底是哪個官員想出這個奇怪的放假法啊？」。

大家幫忙解釋是為了預留返鄉的時間，「以前小年夜沒放假，是沒看到除夕當天的車潮？」、「因為交通部怕被罵」，提早分散車流當聰明用路人，「就提前一天放紓解交通，你沒需求是你的事，很多有人用呀」。

依照民國108年修正「政府機關調整上班日期處理要點」，調整春節連假至少7天，改善年節塞車問題，行政院人事行政總處也擬定，未來10年都將從小年夜開始放假，即使未來政黨輪替也不改變。

車潮 春節 PTT

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