Happy牛Year！過年換新衣也換新機　三星陪你開運一整年

金牛年迎春開運，除了換新衣、家裡除舊佈新之外，將手機、平板、智慧手錶等日常頻繁使用的隨身行動裝置汰舊換新，也能祝助你一臂之力，在新的一年奪得先「機」，成功、好運都比別人快一步！

金牛年換新機，三星手機、平板、智慧手錶陪你開運一整年。 圖／陳立凱攝影

●開運法寶1：手機提升桃花運、好人緣

隨身攜帶的手機讓人一眼就能看出你的品味，尤其是在新春團聚、拜年走春、出遊踏青時，帶著一支外型出眾、拍攝功能強大的手機，擔任親友的神「攝」手，保證能贏得一片讚聲，人緣旺旺、桃花運自然會降臨；各種自拍美照也能靠手機輕鬆搞定，FB、IG打卡美出新高度。

奢華旗艦摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold2 5G光是外型就能立刻引起注目與話題，幫親友拍照時可以讓對方從封面螢幕看到自己的影像、還能用手掌比出「5」的手勢遠距操控快門，玩拍照high翻；大合照時可以直接放置在平面上，免腳架就能拍出好照片。另一款Samsung Galaxy Z Flip 5G小巧有如粉餅盒，搭配摺疊手機拍攝的優勢，同樣是吸睛焦點。

Samsung Galaxy Note20 5G系列搭載S Pen，可化身手機拍照的快門控制器，拍攝團體照更自在，拍照後還能立即用S Pen手寫賀年吉祥話後發送給對方，好感度絕對Up。

高顏值的Samsung Galaxy S20 FE 5G擁有3,200萬超高畫素前置鏡頭與專業級3主鏡頭，是高清自拍的利器。高CP值的5G手機Samsung Galaxy A42、A51、A71都搭載大螢幕與4+1鏡頭，美照隨拍不費力。

Samsung Galaxy Z Fold2 5G的摺疊螢幕設計，拍攝時免腳架，自拍、拍人都好用。 圖／陳立凱攝影

Samsung Galaxy Note20 5G系列搭載S Pen，拍照後立即編輯超方便。 圖／陳立凱攝影

Samsung Galaxy S20 FE 5G配備3,200萬畫素前置鏡頭與專業級3主鏡頭，影音、美照想拍就拍。 圖／陳立凱攝影

Samsung Galaxy A系列搭載4+1鏡頭，機身設計也各有個性。 圖／陳立凱攝影

●開運法寶2：平板輕薄高效能 帶旺業績事業運

不論外出或在家工作，多工、高效能又方便攜帶的平板絕對是個人最佳助手，就算在新春期間也能掌握各項工作進度、維持最佳生產力，為年後的績效、業績超前部屬，贏在起跑點。

Samsung Galaxy Tab S7、Tab S7+分別搭載11吋、12.4吋超大螢幕，並配備S Pen，具備語音同步筆記、PDF匯入筆記等功能，製作各項記錄超方便，還可同時工作、串流影音、上網和作筆記，利用螢幕分割可同時開啟3個多工視窗。

搭配專屬的書本式鍵盤皮套，Samsung Galaxy Tab S7、Tab S7+還可在個人電腦模式、平板模式之間順暢切換。

Samsung Galaxy Tab S7系列可同時開啟多個多工視窗，工作效率一把罩。 圖／陳立凱攝影

●開運法寶3：智慧手錶守護健康 身體強健拚財運

健康是追求所有好運的根基，除了維持正常作息、飲食與運動習慣之外，更需要仰賴聰明、多功能的智慧手錶，隨身幫你守護健康。

Samsung Galaxy Watch3擁有奢華簡約的精緻真錶設計、超豐富的可更換式錶面，各種場合穿搭都有型，配備先進齊全的健康偵測與體適能輔助功能，包括血氧飽和度、睡眠管理、日常壓力分析、跌倒偵測功能等，Samsung Health更提供多達120種以上的健身課程內容，搭配手錶在家鍛鍊，彷彿專屬健身教練就在你身邊。

Samsung Galaxy Watch3幫你守護健康，身體強健拚財運。 圖／陳立凱攝影

●三星「眾星拱悅」迎春活動 指定手機、平板、智慧手錶送好禮

台灣三星即日起至2月28日祭出「眾星拱悅」迎春活動，指定手機、平板、智慧手錶優惠好禮大放送，歲末換新機開好運、打造兼顧工作與休閒的質感生活就趁現在！活動詳情：https://bit.ly/2YeX8nt

圖／三星 提供

金喜牛年三星推出「眾星拱悅」活動，2/28前購買指定手機、平板可享Samsung Galaxy Buds+、Galaxy Buds Live加價購5折優惠。 圖／陳立凱攝影