悠遊付會員專屬 七大宮廟線上領發財金

今年過年受疫情影響，各大宮廟紛紛決定停辦搶頭香、發放發財金等年節活動，台北市悠遊卡公司推出「台北犇紅包、好神悠遊付」，悠遊付會員不用出門，不用人擠人，只要用手機掃描QR Code就有機會將全台七大知名宮廟的結緣發財金放進悠遊付錢包。

悠遊卡公司指出，七宮廟發財金數量有限，發完為止，從大年初一早上開始，總數約32萬元，每間宮廟4萬至6萬元不等，每個發金5元，每個悠遊付帳戶限領2份結緣發財金，領完為止；七間宮廟分別是台北松山慈祐宮、台灣省城隍廟、關渡宮、艋舺龍山寺、鹿港天后廟、北港朝天宮及台東玄武堂。

柯文哲指出，感謝七大宮廟在疫情緊張時挺身而出，安定人心，台北市是防疫最前線，從國外回來要居家檢疫14天 ，台北市人數一直是最多，相當辛苦，但危機就是轉機，北市府現正進行數位轉型，新春到廟裡拜拜祈福避免群聚，過去幾百年的傳統發財金，很多宮廟今年不辦，但他覺得還是要用科技方法繼續維護傳統，謝謝宮廟今年用這種方法，但仍希望疫情結束後民眾還是一定要到宮廟去還願。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，既有會員除了可以在悠遊付APP上直接搶結緣發財金外，也可在參與活動的宮廟、悠遊卡臉書粉絲團、悠遊卡LINE官方群組及官方網站等掃描活動QR code，加入搶結緣發財金的行列。

另外，如果尚未註冊悠遊付的民眾，也可先掃描活動QR code搶結緣發財金，悠遊卡公司將會在活動截止前，保留領取結緣發財金的資格，待成功完成會員註冊後，一樣可以將搶到的結緣發財金放進悠遊付錢包中。