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過年出遊即時路況、天氣先看這！各縣市景點直播影像一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為桃園市大溪老街。 圖擷自桃園智慧旅遊雲Youtube
圖為桃園市大溪老街。 圖擷自桃園智慧旅遊雲Youtube

春節連假登場，除了避免到人多的地方徒增群聚機會，也得注意沿途交通狀況，才不會卡在車陣中壞了出遊興致。聯合新聞網為讀者整理全台大小景點、路況即時影像，不限手機或電腦且免安裝軟體，出發前即可初估當地人潮，讓旅途更加順利。

即時影像多由市政府、公路總局、國家公園管理處提供，不少已採用Youtube直播，畫質相當清晰，且鏡頭還會左右大幅度擺動以及放大，能更清楚掌握當地狀況，觀看即時天氣也相當好用。

台北市景點即時影像：

https://www.travel.taipei/zh-tw/livestream

配合防疫提供23個熱門景點即時影像。包含掀起追雪風潮的陽明山國家公園、士林夜市、中正紀念堂、西門町、木柵動物園、華山文創園區、擎天崗草原等。

桃園市即時影像：

https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera

除了景點即時影像，還會附上當地天氣、空品等資訊，還有地圖讓遊客方便造訪。10個景點中可看到石門水庫、拉拉山、小烏來、大溪老街等地。此外也對桃園部分觀光景點提供人潮舒適度燈號，更有助於防疫。

台中市即時影像：

http://taichung.csii.com.tw/

提供旅客及用路人判斷人潮及車流，因保護民眾隱私畫面採低解析度處理，但仍相當好用。可一次看高美濕地、綠川水岸步道，以及逢甲夜市、秋紅谷、台中火車站、中央公園周邊路況。

台中市宮廟即時影像：

https://taichung-civil.csii.com.tw/

因防疫首創「宮廟即時看」，提供13間廟宇即時人潮影像，包含大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、靜宜大學主顧聖母堂等。

即時影像監視器：台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

https://tw.live/

不限單一縣市，國道、省道、快速道路路況即時影像一次看。影像涵蓋範圍較其他網站更為廣泛，包含16個縣市路況，雙北、桃園、高雄更可依照行政區查詢即時影像，說不定還可以看到自己家門口。

我的E政府：

https://www.gov.tw/taiwan/default.aspx

區分為自然生態、港灣風情、觀光旅遊、都會休閒四大類，共有44處景點。可看見標高3275公尺的武嶺亭、鯉魚潭、太平雲梯、礁溪街景等，連遠在離島的馬祖南竿港口都有畫面。

高速公路1968：

https://1968.freeway.gov.tw/

按照時速將路況依顏色劃分，一目了然哪邊可能有塞車的狀況。提供按縣市及交流道名稱查詢影像，或者放大地圖後也可按公里數查詢即時影像。除了網站也有「高速公路1968」APP(Android版本iOS版本)供下載，能更方便檢視即時路況和即時影像。

觀光景點 YouTube 直播 陽明山 西門町 夜市 動物園 高美濕地 老街 鎮瀾宮

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