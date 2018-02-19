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大年初四就是要去財神廟！發財金、錢母求法大公開

2018-02-19 08:18網路溫度計 DailyView網路溫度計

圖／pixabay
圖／pixabay
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非拜不可！網友狂推最靈驗發財金

在這經濟不景氣的時代，吃喝玩樂什麼都漲但薪水就是不漲！不過財神廟的香火卻越來越鼎盛，每逢春節期間求發財金的人越來越多，人人希望能得到財神爺的保佑，不管正財、偏財，有拜有保庇！

今天的DailyView網路溫度計特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出台灣網友推薦全台南北最靈驗的求財神廟，快趁現在前往領取錢母、發財金！讓大家在新的一年可以財運圓滾滾！好運旺旺旺！

發財金該怎麼求？怎麼用？

每一間廟的發財金都有不同求法，不過大致都必須向財神爺稟報姓名、生辰、住址，說明原因後擲筊請示神明是否同意。同意後通常廟方會請你登記個人資料領取，如果不太清楚規定與流程可以再次和廟方人員確認！

發財金可以使用在什麼地方呢？一般來說，發財金可分為錢母或及錢子使用，錢母生錢子代表源源不息，可以將發財金存到有在流通的戶頭裡；錢子則代表達到錢咬錢效果。上班族從家出門到公司要離開之前，所有要用的花費都可以用發財金，生意人可以用來提貨，或只買店面、公司用得到的東西。

網友熱議發財金宮廟Top 5！

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NO.5 松山霞海城隍廟

松山霞海城隍廟的「月老」吸引許多信眾，借發財金的服務也讓民眾搶破了頭。殿內供奉的是五路武財。傳說有一位苦惱的民眾股票被套牢，資金周轉不靈，當天拔了一根財神爺的鬍子隨身攜帶，幾天內資金問題解決了，還因此賺了一筆。

故事傳開後湧入大量信徒，廟方決定每年農曆正月初五那天，都請人扮演財神，讓信眾摸財神爺的鬍子，祈求庇佑、發大財！

霞海城隍廟。圖／聯合報系資料照
霞海城隍廟。圖／聯合報系資料照
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NO.4 板橋慈惠宮

板橋慈惠宮主是當地的信仰中心，也是鴻海集團董事長郭台銘的「發跡廟」，過去他們一家6口擠在慈惠宮提供的廂房生活，郭台銘小時睡覺的地方就在五路財神像附近，如今他事業有成，巧合令人嘖嘖稱奇。

往年廟方都會準備2萬份的發財金，只要民眾有「躦轎腳」就可以拿到，且別忘了，參拜後要到一樓正殿的左右側摸一下發財金元寶，讓你的財運加倍喔！

板橋慈惠宮。圖／聯合報系資料照
板橋慈惠宮。圖／聯合報系資料照
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NO.3 北港武德宮

北港武德宮是台灣第一座財神廟，殿內供奉的主神是五路財神之首的「趙公明」，廟裡主要提供補天財運的各項服務。據說，在武德宮點一盞財神燈就能夠百業興隆，不僅可以補財庫，還可以消業障。

廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，且在燒金紙時要寫下名字，如此一來神明才能收到你的心意！求到財寶米後，記得拿回家混在米缸，或將零錢放進財寶米袋中。

北港武德宮五路財神的神轎隊。圖／聯合報系資料照
北港武德宮五路財神的神轎隊。圖／聯合報系資料照
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NO.2 中和烘爐地

講到求財，中和的烘爐地是北部最著名的廟宇，109尺的巨大土地公像是它最大地標！且該廟宇24小時開放參拜。平日就有不少參拜的信眾，同時也有許多遊客會專程上來看夜景，過年期間人潮更是絡繹不絕。到了烘爐地，記得跟土地公「大錢換小錢」，換到的1元錢母要存起來，所謂錢母生錢子，如此一來錢財便能源源不絕！很多人都說，不論你有什麼困惑，照著神明的指示便能一切順利。

中和烘爐地。 記者祁容玉／攝影
中和烘爐地。 記者祁容玉／攝影
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NO.1 竹山紫南宮

講到求發財金，大部分人第一個想到的就是「竹山紫南宮」，每到過年期間，就會看到排了好幾公里的信眾，要等著跟土地公領發財金，規則是要擲筊，第一次就擲到聖筊，可以借到600元的生意本，若第二次才同意則可借500元，是全國信眾認證「有求必應」的廟宇！除了除夕以外，位於南頭竹山的紫南宮天天都有開放，連許多外國觀光客都指名要到這拜拜呢！

竹山紫南宮。 圖／紫南宮提供
竹山紫南宮。 圖／紫南宮提供
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還有很多網友推薦靈驗發財金宮廟！

北投關渡宮

關渡宮中最特別就是「財神洞」，這裡不僅是股迷們的求財聖地，許多大老闆也都是關渡宮的忠實信眾，就連鴻海集團董事長郭台銘也都常常到關渡宮祈求事業亨通。廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，且在燒金紙時要寫下名字，如此一來神明才能收到你的心意！

金山五路財神廟

據說金山五路財神廟位於難得一見的「招財虎耳穴」，而廟方特有的錢母借還服務，更是讓許多信眾稱這裡是「財神銀行」。能向財神借多少開運金必須擲筊決定，由神明做主，且還能持身分證向財神銀行開戶、領貸款卡，至於何時還款、是否支付利息，則隨信眾誠意。

蘆洲湧蓮寺

位於蘆洲的湧蓮寺是當地的信仰中心，除了用兩萬兩黃金打打造的觀音像，廟裡設有文武財神殿，在財神殿前的金元寶可是求財民眾每到必訪之處。據說，到財神殿參拜後，只要雙手沿著金元寶由外往內撥一圈，連續3次，便能把財氣撥入自己的口袋！

有借有還，再借不難！

最後，跟財神爺借錢當然也要有借有還！有人希望工作順利、事業發達，甚至還有人請土地公找車子、找房子。而信眾「還金」通常最慢都會在信眾求金一年內「還金」。而在還金時，也會隨喜增加一些香油錢，作為還願、還金。不少人也會在還金時，再求發財金回去，祈求平安順利、賺大錢！

靈驗發財金廟宇介紹，請詳見>>>發財金、錢母哪裡求？全台超靈「求財神廟」非拜不可！

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月17日至2018年01月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『發財金』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

發財金紫南宮財運春節霞海城隍廟
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