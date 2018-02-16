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春節踏青看這裡 國家公園陪你遊山玩水

2018-02-16 15:18中央社 台北16日電

春節連假期間，大部分民眾多會趁著難得的假期到戶外走走，國家公園擁有豐富生態及人文資源，有些還推出春節限定活動，是民眾闔家踏青休憩的好選擇。

金門國家公園閩南式建築。本報資料照片／記者陳易辰攝影
金門國家公園閩南式建築。本報資料照片／記者陳易辰攝影
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今年春節期間長達6天，內政部營建署所管轄的國家公園，除東沙環礁國家公園為管制區域未開放，以及各遊客中心、展示館除夕（2月15日）休館之外，在春節期間都開放參觀，但為免交通壅塞，營建署表示，墾丁、陽明山、玉山及太魯閣國家公園等周邊地區實施交通疏導管制，民眾出遊前，最好先查詢相關旅遊資訊。

國家公園過年春節期間推出各式寓教於樂的活動，如雪霸國家公園有原住民傳統歌舞展演活動，玉山國家公園有布農傳統祭儀及音樂快閃活動，太魯閣國家公園太魯閣部落音樂會，金門國家公園在烈嶼南山頭四營區有事先預約的互動式遊戲，高雄都會公園也舉辦「浪尖上的美麗邂逅」鯨豚特展。

賞花也是走春行程之一，每年總有數十萬的遊客於春節期間由各地匯聚陽明山國家公園，不僅櫻花有看頭，竹子湖地區也有部分的海芋開放，賞花後還可到小油坑觀賞火山活動，並到冷水坑溫泉浴室泡湯或泡腳，讓大自然的熱情來驅散寒意。

不用大費周章飛到日本就可以看櫻花，雪霸國家公園的武陵農場櫻花季，猶如仙境、漫天繽紛的櫻花饗宴，也吸引各地民眾湧入，不過，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數僅6000人，且車輛管制日期是2月16到25日，詳情可至公路總局網站查詢。

除了到金門國家公園探訪自然生態，觀賞「鸕鷀」成群結隊到金門度冬外，位在台南的台江國家公園境內也擁有生態多樣的濕地，每年秋冬陸續有鷸鴴、雁鴨及黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺?等水鳥在此度冬，遊客可一睹多樣鳥類芳蹤。

到了台南還可乘坐娛樂漁筏悠遊濕地，還是到七股潟湖體驗養蚵產業，或到鹽田文化村體驗昔日曬鹽文化，都是遊憩好去處，再搭配鄰近台南府城著名的古蹟文化及美食小吃，休閒之餘也能滿足口腹之慾。

再往南走，墾丁國家公園的南灣，古時稱為大板埒，因海水湛藍故又名「藍灣」，沙灘長約600公尺，弧線美，沙質柔軟潔靜，不僅是郊遊、游泳、划船、駕駛帆船勝地，且漁產量豐富，每年10月至隔年3月東北季風來臨時，幸運的話還可看到漁民以獨特的「空飄塑膠袋」釣取鶴鱵魚，蔚為奇觀。

高雄西南區的壽山國家自然公園區內擁有豐富的人文史蹟及自然地形，尤其是壽山獨特的珊瑚礁植被、台灣獼猴、史前貝塚遺跡等多樣性資源，加上位在都會區的高處，可遠眺旗後燈塔、台灣海峽及高雄港埠，夕陽餘暉中大船入港的景象，成為欣賞繁華港都最佳的制高點，不看可惜。

太魯閣國家公園櫻花季春節
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