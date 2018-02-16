親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不只聽王菲合體那英 春晚「台灣之光」爆量！一個比一個猛

董雲裳：美不承認台灣是獨立國家 不承認中華民國

春遊靈鷲山拜觀音 綁佛珠結好緣

2018-02-16 07:43中央社 新北15日電

位於東北角、名列台灣宗教百景的靈鷲山，許多民眾列為重要心靈聖地，寺方今年新春規劃牽佛手迎新年、綁佛珠結好緣及請領金佛加持金幣等活動，堪稱是走春拜觀音的最夯景點。

靈鷲山面海景色優美，極適合沉澱心靈及寧靜禪修，狗年開春走訪靈鷲山無生道場，禮拜黑面金身的青銅佛像的「多觀羅音」並點燈祈福。

多羅觀音的「多羅」是梵文Tara，有「救度苦厄」之意；「黑面」代表除障、庇佑眾生。祂以一前一後的大接引手勢，頂著福隆強勁海風，接應眾生。

靈鷲山發言人邱近思表示，新的一年來到2018旺狗年，開山住持心道法師秉持「愛地球、愛和平」的理念，希望將正能量的祝福送給所有信眾。

她表示，靈鷲山無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上鍾靈毓秀的磁場與寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁，流連忘返。

邱近思表示，靈鷲山大年初一到初五都舉辦祈福法會，從除障、消業、平安、健康到求財，不論是點燈、祈福、朝拜，禪修、念經、許願，都可依自己喜歡的方式親近諸佛菩薩，開運納福，討個好兆頭。

她說，除了金圓滿發財佛，靈鷲山華藏海還有8尊泰國星期佛，及兩尊尼泊爾喜悅基金會捐贈的千手觀音。圓通寶殿供奉的毗盧觀音，是普陀山第一大寺普濟寺的主尊重鑄。

邱近思指出，靈鷲山都營造佛陀拈花微笑禪意的氛圍。信眾可在廣場外或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，享受柔風輕拂的舒暢放鬆與寧靜。

她表示，靈鷲山還有「羅漢步道」，漫步林間可欣賞身形各異的羅漢，感受遠離都市塵囂的寧靜，品味美景，處處感動。

邱近思說，民眾細數步道上的羅漢時，可發現僅有480尊，而不是500羅漢，其實，另有20尊安放在大殿中，增添莊嚴氣氛，民眾走春，來到景象萬千的東北角海岸，不妨走訪靈鷲山拜觀音，體會佛法的甘露法味。

法師開運
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

帶失智家屬出遊 別讓他累著

2018-02-15 01:41

一人一宿愛花蓮 理想大地每人2018元起

2018-02-14 21:48

一同沉浸粉紅仙境中！2018年日本賞櫻全攻略在此

2018-02-14 14:25

土狗主燈好神氣 紅小鴨搖擺迎賓

2018-02-14 13:38

宜蘭傳藝 ／擲筊誰最強 金龜跟回家

2018-02-14 13:32

狗年好旺 台北宮廟走春隱藏景點別錯過

2018-02-14 13:25

后里泰安櫻花季 日夜秀兩種美麗

2018-02-14 13:20

嘉義落羽松隧道 美照驚艷

2018-02-14 13:17

奇美博物館連假後休館 把握春節出遊看特展

2018-02-14 13:01

台南老店遇文創 融合出米街特色

2018-02-14 12:32

高雄愛河燈會年初三登場 17日起交通管制

2018-02-14 12:31

嘉義太保賞花 還可看燈會

2018-02-14 12:24

11座花田 台中為花博暖身

2018-02-14 12:20

春節金山泡湯、遊基隆如何避開車潮？替代道路看這裡

2018-02-14 09:56

高雄增加走春景點 看海、賞文創商品

2018-02-13 20:13

春節假期嘉義賞花 看這張圖最清楚

2018-02-13 17:02

濕冷掰掰 天氣回暖過好年

2018-02-13 13:01

春節好好玩／高屏澎好玩卡 省錢好佛心

2018-02-13 12:22

春節好好玩／基隆仁愛市場 尋找隱藏版美食

2018-02-13 12:22

春節好好玩／桃竹苗一日遊 推薦路線看過來

2018-02-13 12:22

春節好好玩／大手拉小手 嬉遊桃竹苗觀光工廠

2018-02-13 12:22
看更多

熱門文章

除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

春節大紅包 除夕夜造就68名百萬富翁

2018-02-15 22:12

黃安批愛滋病患爽用健保？ 疾管署澄清

2018-02-15 12:42

過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00

初一各地晴朗好天氣！7:34花蓮規模3.8有感地震

2018-02-16 07:00

「牙科年假症候群」當心！ 門診量增3成

2018-02-15 10:37

彩券先別買！先來測你中獎機緣高不高

2018-02-15 10:00

超暖除夕！全台天氣晴 中南部逾30度

2018-02-15 15:19

春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02

狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18

吉祥如意拜年去 過年期間最好運的星座？

2018-02-15 17:00

今年就等這一波！ 前LV設計師與GU跨界合作

2018-02-15 11:14

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00

寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02

邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54

Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

晶華酒店年菜食譜／乾燒明蝦 酸鹹醬汁連小朋友也喜歡

2018-02-14 13:09

7時34分花蓮規模3.8地震 宜花4級

2018-02-16 07:50

影／卡通才看得到雪屋？ 日本秋田真實重現

2018-02-15 13:30

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

晶華酒店年菜食譜／琵琶豆腐滋味香 軟嫩口感好下飯

2018-02-14 12:05

阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47

花蓮近海凌晨規模4地震 最大震度3級

2018-02-16 02:03

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

大樂透第107014期及春節大紅包獎號

2018-02-16 02:04

用油小撇步 醫師：廚房裡別只放一種油

2018-02-15 14:47

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

超幸運！除夕加碼大樂透 1注獨得1.6億

2018-02-15 23:51

威力彩衝5.7億 除夕夜彩券行人氣旺

2018-02-15 17:37

連假賞花趣！ 2018寒假全台花季懶人包

2018-02-16 08:00

遠離毒蔬果 義美總經理的選購小撇步

2018-02-16 07:43

六軍團創意年菜廚神大賽 阿基師評審讚聲

2018-02-15 10:06

大樂透除夕春節大紅包 121注中獎

2018-02-16 02:04

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

大樂透1注獨得1.6億 基隆開出

2018-02-16 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top