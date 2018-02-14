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一同沉浸粉紅仙境中！2018年日本賞櫻全攻略在此

2018-02-14 14:25經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

每年3月下旬到4月櫻花綻放之時，是日本最唯美浪漫的季節，也吸引大批旅客赴日追櫻。賞櫻熱點除了大家熟知的東京、京阪外，今年想要一睹仙氣逼人的櫻花景緻，擁有眾多櫻花百選名所的日本東北，絕對值得造訪品味。

搭乘列車賞櫻，宛如穿梭在粉紅隧道，別有一番風情。 圖／易遊網提供
搭乘列車賞櫻，宛如穿梭在粉紅隧道，別有一番風情。 圖／易遊網提供
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易遊網推出日本東北賞櫻系列商品，除了飽覽東北各縣的櫻花百選名所外，還有穿梭在櫻花隧道的賞櫻列車，讓旅客沉浸在這片粉紅仙境中。

日本東北賞櫻景點眾多，哪些又是櫻迷們必去的呢？「弘前城」的櫻吹雪，當櫻花片片飄落在弘前城的護城河上，就像上帝打翻了粉紅顏料，形成一條極夢幻又別具特色的粉紅櫻花河。

種植著萬株櫻花樹的「北上展勝地」，在櫻花盛開之際，道路兩旁的櫻花樹交疊成一個綿延2公里的春櫻隧道，漫步其中彷彿整個世界都是粉紅色。

想要感受古典氣息濃厚的櫻花景緻，江戶時代武士宅邸「角館武家屋敷」，搭配枝垂櫻搖曳垂盪，揉合出剛中帶柔的衝突美感，也散發著細膩雋永的武士柔情，亦是東北經典的賞櫻名所。

除了走訪櫻花百選名所外，搭乘賞櫻列車穿梭在櫻花林裡，看著窗外呼嘯而過的櫻花景緻，宛如經過一條粉色隧道，如夢似幻的景象絕對讓人流連忘返。

包括乘坐復古軌道車的「船岡城址公園」、穿越櫻花百選「盧野公園」的津輕鐵道，或是有「花之長井線」美名的山形鐵道櫻花列車，都是日本東北超人氣的賞櫻列車，不僅是鐵道迷必追勝地，更是櫻迷們不容錯過的賞櫻體驗。

每逢日本賞櫻季，機位、床位往往一位難求，有賞櫻計劃的民眾，建議提前2-3個月預訂行程，以免向隅。易遊網日本東北賞櫻商品，4天含稅27,900元起，5天含稅33,900元起，季節限定4月出發，全程不進購物站，並安排至少2晚溫泉飯店，春遊日本賞美櫻、泡暖湯一次盡享。

弘前櫻吹雪、角館枝垂櫻，是日本櫻花百選名所之一。 圖／易遊網提供
弘前櫻吹雪、角館枝垂櫻，是日本櫻花百選名所之一。 圖／易遊網提供
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日本櫻花百選名所，日本東北全攻略。 圖／易遊網提供
日本櫻花百選名所，日本東北全攻略。 圖／易遊網提供
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超夢幻粉紅櫻花河，是日本東北賞櫻熱點。 圖／易遊網提供
超夢幻粉紅櫻花河，是日本東北賞櫻熱點。 圖／易遊網提供
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櫻花賞櫻鐵道迷
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