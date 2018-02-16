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連假賞花趣！ 2018寒假全台花季懶人包

2018-02-16 08:00聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

連續假期何處去，全家賞花好心情！2018寒假花季報你知。連假期間全台各地花季正緊鑼密鼓展開，包括鬱金香、櫻花、向日葵、炮仗花等，美不勝收的景色等著親子家庭去欣賞，快拍下人比花嬌的全家福合照吧！

士林官邸鬱金香展

2/13起至2/28，想感受中國的年味到士林官邸「新蘭亭」可以看到春節應景花卉，而想感受異國情調則可到「西式庭園」欣賞到鬱金香及風信子。若玩得不過癮還能順遊士林科教館及兒童新樂園，來趟全日親子遊。

圖片來源／台北旅遊網
圖片來源／台北旅遊網
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陽明山花季

2018陽明山花季以「櫻花獅」為主題，民眾可至陽明公園、花卉試驗中心等地賞花，欣賞八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、平戶杜鵑等花卉。賞玩花不妨續行前往泡溫泉、嘗美食，且擎天崗、二子坪步道都很適合親子共遊。

圖片來源／台北旅遊網
圖片來源／台北旅遊網
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台北內湖　樂活公園夜櫻季

樂活公園位於東湖內溝溪畔，是北市近年的熱門賞櫻景點。從康樂街開始，沿著溪邊步道種植了3公里的櫻花，讓內溝溪堪稱台北市最美麗的櫻花河。當地櫻花種類多樣，包括八重櫻、霧社櫻、天成吉野櫻，以及昭和櫻、吉野櫻、福爾摩沙櫻、河津櫻等。內湖親子景點有大湖公園、內湖運動公園，還能到碧山巖採草莓！

苗栗銅鑼 炮仗花

從廢棄垃圾場大變身的銅鑼鄉環保公園，以炮仗花為主要植栽，每年春節前後為花期，花期可持續1個月。苗栗銅鑼還可順遊天空步道、客家文化園區、銅鑼茶廠。

中社觀光花市

目前是鬱金香盛開的季節，週週都有新花色登場，介紹本週超級夢幻首次亮相的POP-UP系列，來自荷蘭全新培育超重瓣鬱金香，有粉嫰黃丶清新粉丶嬌艶紫等。

圖片來源／中社觀光花市-官網
圖片來源／中社觀光花市-官網
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武陵農場 櫻花季

因冬天冷得晚，今年花季約在2月11日到28日，春節期間場內將有交通管制。目前(2/12)山櫻盛開中，預計2/16昭和櫻、紅粉佳人大盛開，2/28吉野櫻、霧社櫻、八重櫻大盛開。

圖片來源／武陵農場FB
圖片來源／武陵農場FB
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九族櫻花季

園內種有5000棵緋櫻，活動期間2/1～3/4，另有櫻花隧道及相關活動及表演，2/10起特別開放欣賞夜櫻PM6:00~8:00。當地鄰近日月潭、車埕木業展示館，若往北走還能順遊紙教堂。

嘉義太保花海節

彩虹花海、條狀花海和綜合花海三大主題花區，不必花錢出國，就能有置身北海道花海與漫步在普羅旺斯的浪漫，賞花期2/10至2/25。公所在高鐵站設有花海接駁專車，每天上午9時至下午5時每20分鐘一個班次。

圖片來源／嘉義縣政府
圖片來源／嘉義縣政府
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高雄 葵花迎賓滿杉林─2018年春節杉林向日葵花海

2/10～2/25，花海設有全台最大向日葵迷宮，共有四大花區，其中3公頃主場葵花迷宮，地點在高181線道旁，詳情洽官方粉絲團。

圖片來源／葵花迎賓滿杉林FB
圖片來源／葵花迎賓滿杉林FB
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【延伸閱讀】

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