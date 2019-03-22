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UBA／國體大連霸路 遇傷兵、流感

2019-03-22 00:22聯合報 記者毛琬婷／台北報導

一○七學年度富邦人壽ＵＢＡ公開一級決賽本周末台北小巨蛋點燃戰火。 記者毛琬婷／攝...
一○七學年度富邦人壽ＵＢＡ公開一級決賽本周末台北小巨蛋點燃戰火。 記者毛琬婷／攝影
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去年成功在台北小巨蛋撒下橘色彩帶，國立體大成功奪得隊史首座UBA冠軍，今年衛冕軍將尋求連霸，不過卻面臨傷兵及流感考驗。儘管困難重重，主帥桑茂森仍正面看待，「不好的事都發生了，相信接下來會順利，最後兩戰就是平常心面對，對球隊有信心。」

107學年度富邦人壽UBA公開一級決賽明天在台北小巨蛋點燃戰火，男子組四強賽提前上演去年冠軍賽戲碼，國體出戰健行科大，另一場則是台師大迎戰南台灣唯一代表義守大學；女子組由帶著11連勝、至今未嘗敗績的北市大碰上世新大學，另一場則是台師大出戰佛光大學。

在八強賽首戰歸隊，卻又在比賽中扭傷腳的國體禁區戰將王柏智，經過檢查後確定是骨裂，需動刀治療，也代表他提前從UBA戰場中「畢業」。衛冕軍也成為這波Ａ型流感的受害者，球隊直到一周前才恢復正常訓練。

桑茂森說：「柏智對我們的禁區有一定的幫助，但今年像是林正、（藍）少甫也把禁區鞏固得很好，有他們的跳出，也讓柏智能專心休息。」菜鳥中鋒林正扛起王柏智留下的空缺，對於連霸他不感到壓力，「就交給我們小的把禁區扛起來，學長有他們自己連霸的壓力，相信他們會為自己最後一年盡全力拚，不留下遺憾。」

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