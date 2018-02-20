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滑冰／冬奧滑冰服走光事件 設計師：極感罪惡

2018-02-20 22:35中央社 南韓平昌20日綜合外電報導

法國花式滑冰女將帕帕達吉斯昨天在平昌冬奧進行雙人冰舞短曲項目時上衣意外走光，比賽...
法國花式滑冰女將帕帕達吉斯昨天在平昌冬奧進行雙人冰舞短曲項目時上衣意外走光，比賽服裝設計師感到「極度罪惡」。 美聯社
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法國花式滑冰女將帕帕達吉斯昨天在平昌冬奧進行雙人冰舞短曲項目時上衣意外走光，她流淚離場並說這是「最恐怖的惡夢」，比賽服裝設計師則說，自己感到「極度罪惡」。

法新社報導，身穿綠色袒肩露背上裝的帕帕達吉斯（Gabriella Papadakis）演出時向後仰，背後的繫帶不小心鬆開，上裝向邊側偏移，短暫露出左胸。

媒體Nova93.7網站報導，帕帕達吉斯事後說：「我馬上就感覺到了，但我只能祈禱。」

帕帕達吉斯和搭檔西澤龍（Guillaume Cizeron）在意外發生後勉力完成比賽，但仍不敵加拿大組合薇楚（Tessa Virtue）及莫伊爾（Scott Moir），暫居第2；今天加計長曲比賽分數後，以總積分205.28拿下銀牌。薇楚和莫伊爾總分206.07，以不到1分的優勢鍍金。

過去6年皆為帕帕達吉斯和西澤龍製作比賽服裝的設計師湯瑪斯（Sophie Thomas）提到意外走光事件時說：「雖然不是我的錯，但我感到極度罪惡。」

「我無法解釋，那真的是一團謎。上裝固定得很牢固。」她說：「上裝有飾釘固定，還有個鉤子勾住後背繫帶，上面都縫得很密。」

「我們真的不解，為何在這節骨眼鬆了。就是運氣不好，真找不到合理解釋。」

湯瑪斯冬奧

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