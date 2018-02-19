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滑雪／吻上冬奧頭條 同志選手親伴侶閃瞎網友

2018-02-19 22:38中央社 南韓平昌19日綜合外電報導

美國同志自由式滑雪選手肯伍錫參加平昌冬奧賽事，以第12名成績抱憾而歸，到終點時擁...
美國同志自由式滑雪選手肯伍錫參加平昌冬奧賽事，以第12名成績抱憾而歸，到終點時擁吻男友被拍下，今天上了頭條版面。 圖擷自Gus Kenworthy推特
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美國同志自由式滑雪選手肯伍錫昨天參加平昌冬奧賽事，以第12名成績抱憾而歸，但到終點時擁吻男友被拍下，今天依然上了頭條版面。

法新社報導，26歲的肯伍錫（Gus Kenworthy）在推特附上一張電視畫面照：「昨天沒發現這一刻被拍下了，但我好高興他們拍到這畫面。」

「幼時的我作夢都沒想過，能在電視上看到冬奧時同志擁吻的畫面，但史上第一次，任何在家看電視的小孩都看到了！愛就是愛。」

這則推特在網上瘋傳，網友紛紛附和「愛就是愛」、「我好愛他們」、「我要哭了」等語。

同樣來自美國、與肯伍錫一同公開出櫃的花式滑冰選手黎朋（Adam Rippon）回應推文：「哇，好吧，我承認剛剛哽咽地對自己說了聲『好美』。」

網友@garethpask回應：「謝謝你們。我們需要典範，幫助孩子們覺得自己是『正常的』、受接納的。請繼續親下去。」

英國出生的肯伍錫事後受訪表示：「唯一能改變眼光、擊垮高牆、瓦解恐同的方法，就是透過表達。」「而這絕不是我童年時會發生的事。我以前絕對沒看過同志運動員在奧運會吻他的男友。」

他又說：「過去在奧運會上我一直想這麼做，想在終點線吻我的男友，但我太害怕，最後放棄。」

「如今能夠辦到，大方親吻他，並將愛意傳到世界各地，真是不可思議。」

加拿大花式滑冰選手拉德福（Eric Radford）先前才在平昌冬奧奪下團體賽金牌，成為冬奧史上首位鍍金的出櫃男同志。

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