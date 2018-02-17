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花滑／冬奧男子花滑奪金 羽生結弦：我滿懷感激

2018-02-17 21:29中央社 南韓江陵市17日綜合外電報導

日本滑冰王子羽生結弦今天在平昌冬奧雖出現兩次小失誤，仍在男子花式滑冰成功奪金。他賽後說，大家對他的支持超過以往，「我滿懷感激。」

羽生結弦成為66年來首位衛冕奧運金牌的男子花滑選手，並為日本勇奪平昌冬奧首金。

路透社與法新社報導，在江陵冰上運動場情緒激昂的大批紛絲面前，23歲的羽生結弦在做出後外點冰四周跳和勾手三周跳時，出現小失誤，但這些失誤無礙他拿出具奧運金牌水準的表現。

羽生結弦告訴記者：「要來到這裡真的很不容易，因為我有時無法滑冰，不過反倒可以對比賽策略進行很多規劃和思考。」

他告訴日本放送協會（NHK）：「在這麼多人支持下，我能來到這裡滑冰，讓我鬆了一口氣。」

羽生結弦說：「我因傷無法練習，讓許多人擔心，這也使得我獲得的支持比以往更大。」

他表示：「我非常幸運。我滿懷感激。我專注地做到了一個我想做的跳躍。無論如何，這很棒。」

之前導致他休息3個月的傷勢，似乎未對這位滑冰巨星造成太大影響，他是能效法美國傳奇巴頓（DickButton）1948年和1952年在奧運男子花滑接連稱霸的例子。

日本選手宇野昌磨在男子花滑奪銀，西班牙好手費南德茲（Javier Fernandez）銅牌入袋。

羽生結弦冬奧費南德茲
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