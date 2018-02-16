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攜手10年 「隋韓」滑向北京冬奧

2018-02-16 19:18世界日報 體育新聞組╱綜合報導

隋文靜與韓聰滑出中國新希望，「蔥桶」瞄準北京冬奧。新華社
隋文靜與韓聰滑出中國新希望，「蔥桶」瞄準北京冬奧。新華社
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隋文靜和韓聰被視為中國花樣滑冰雙人滑新一代領軍組合，他們剛在平昌冬奧贏得銀牌。儘管有些許遺憾，但隋文靜仍霸氣表示，「2022（北京冬奧），你們等我。」

兩人的緣分結得很早，十年前，15歲的韓聰第一次見到隋文靜，他當時的反應是皺起眉，帶著八分懷疑和十二分不情願反問教練：「這是我舞伴？」當時的隋文靜除了身材嬌小，看不出任何練花滑的優質潛力。

不過，只要站上冰場，隋文靜就完全是女版拼命三郎。當年在哈爾濱，一塊冰很多人用，溫度又非常低，來不及澆冰的冰面就像是凝固版的黃土高坡，隋文靜卻單跳、拋跳照做，從無丁點遲疑。

韓聰一開始拋跳技術也不好，動不動就把舞伴摔在地上，「別的女孩摔完了都得調整一下，她每次拍拍冰碴子就滑過來，等我接著練。」

嬉笑打鬧著長大，又彼此尊重、互相支持，隋韓在事業上也逐漸迎來更大的成長。2012年年初，隋韓問鼎四大洲錦標賽冠軍，那是他們參加的第一個成年組世界大賽。後來兩人又在2014、2016、和2017年三度加冕此項賽事，但直到2015年世錦賽摘銀，隋韓才真正開始被視為中國雙人滑未來的核心。

如果說錯過索契冬奧曾是隋韓最大的遺憾，那麼2016年波士頓世錦賽再度摘銀後的那段經歷，便是兩人「一夜長大」的轉捩點。那年5月，隋文靜接受雙腳韌帶手術，接下來面對的是一個月的臥床休養和兩個月的陸地康復，韓聰則在每周去醫院陪她吃飯、散步之餘，一個人埋頭訓練。

就這樣，「蔥桶」熬過來了，在平昌發光發熱。接下來，就看四年後的北京了。

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