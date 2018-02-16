滑雪／賽前嘔吐 希弗林爆冷丟金

2018-02-16 19:11 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



大爆冷門，滑雪天后希弗林女子回轉痛失獎牌。歐新社 分享 facebook

在贏得高山滑雪女子大回轉金牌後，美國滑雪小天后希弗林（Mikaela Shiffrin）16日在她最拿手的女子回轉項目，不但衛冕失利，而且竟然意外無緣獎牌，爆出滑雪項目開賽以來最大冷門。

希弗林在女子回轉項目是索契冬奧金牌，並三度贏得世錦賽冠軍；但她16日狀況不佳，開賽前在山頂竟然一度嘔吐，第一滑就只排名第四，第二滑結束後還是只排在第四，落後銅牌得主0.08秒，痛失獎牌。

22歲的希弗林是近年來滑雪界超級巨星，被看好在平昌冬奧挑戰五金；不過由於天候影響、導致滑雪賽事兩度延後，重新安排後賽程實在太過緊湊，希弗林原本就決定放棄女子超級大回轉項目，現在又在回轉項目失利，不要說五金，頂多也只剩下三金。

「如果不退出，她會等於連續數天出賽，」希弗林的母親艾琳（Eileen Shiffrin）表示，她的女兒將退出女子超級大回轉，「她必須至少得有一天休息時間。」

女子大回轉原本應該是周一舉行，但由於天候惡劣，一路被延到當地時間周四；女子回轉本來應該是周三，也因為天氣原因被延至周五；超級大回轉被排在周六，希弗林若要全部參加，她就等於連續三天都得出賽，加上後面還有兩項賽事，考慮到對身體的負荷，希弗林決定退出超級大回轉。

「其實五金本來就不是我們的主要目標，」艾琳說，「美國隊有很多速度夠快的選手可以拼超級大回轉；我們需要休息，然後參加後面的滑降與全能項目。」