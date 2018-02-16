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速滑／荷裔布魯曼 打破荷蘭壟斷

2018-02-16 19:06世界日報 體育新聞組╱綜合報導

加拿大布魯曼打破荷蘭速滑壟斷，其實他本來是荷蘭人。美聯社
加拿大布魯曼打破荷蘭速滑壟斷，其實他本來是荷蘭人。美聯社
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荷蘭選手在本屆冬奧對速滑項目金牌的壟斷，終於在15日被打破。加拿大名將布魯曼（Ted-Jan Bloemen）以打破奧運紀錄的成績，贏得速滑男子1萬米項目的金牌。有趣的是，其實布魯曼根本就是土生土長的荷蘭人，直到2014年才移籍加拿大。

面對「他也是荷蘭人」的質疑，布魯曼強調自己是到了加拿大後才有長足進步，與他的荷蘭血統無關。

「一切都改變，」布魯曼談到移民加拿大時說，「不同的國家，不同的文化，不同的隊友，不同的教練。」

在15日的比賽之前，本屆冬奧已經產生的五塊速滑金牌全部被荷蘭選手摘走。在男子1萬米的比賽中，荷蘭選手克萊默（Sven Kramer）和伯格斯馬（Jorrit Bergsma）也被視為獎牌的有力爭奪者，伯格斯馬更是衛冕冠軍。

最後，倒數第二組出場的布魯曼滑出了12分39秒77的成績，打破了由伯格斯馬保持的12分44秒45的奧運紀錄。伯格斯馬以12分41秒98的成績獲得銀牌，獲得銅牌的是義大利選手圖莫萊羅（Nicola Tumolero）。

「我現在的心情難以形容，」布魯曼說，「這是我所經歷過的最大舞臺，在這裡贏得冠軍是你能取得的最高成就。」

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