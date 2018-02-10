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冬奧／瑞典女越野滑雪好手 奪下賽事首金

2018-02-10 16:54中央社 平昌10日綜合外電報導

瑞典好手卡拉（Charlotte Kalla）在越野滑雪女子15公里混合追逐（7...
瑞典好手卡拉（Charlotte Kalla）在越野滑雪女子15公里混合追逐（7.5公里古典式+7.5公里自由式）平昌冬奧首金。 美聯社
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平昌冬奧首面金牌今天出爐，由瑞典好手卡拉（Charlotte Kalla）在越野滑雪女子15公里混合追逐（7.5公里古典式+7.5公里自由式）摘下，成績40分44秒9。

路透社報導，挪威選手比約根（Marit Bjoergen）以7.8秒之差得到銀牌，成績為40分52秒7；銅牌則由芬蘭選手帕瑪柯斯基（Krista Parmakoski）奪得，成績為40分55秒整。

帕瑪冬奧

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