滑雪名將懷特冬奧剛奪金 就爆出性騷醜聞

2018-02-15 05:58 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



單板滑雪界傳奇人物、奧運金牌選手懷特。美聯社 分享 facebook 單板滑雪界傳奇人物、奧運金牌選手懷特（Shaun White），13日在平昌冬奧拿下個人生涯第三面奧運金牌，披著美國國旗接受群眾歡呼，風光不已。然而，相隔僅僅數小時，這位雪板傳奇名將兩年前曾被昔日樂團成員提出性騷擾告訴的消息，便在媒體曝光。採訪奧運賽事的記者忙著找他追問性醜聞細節，「金牌選手」的光輝頓時失色不少。

31歲的懷特是職業滑板及雪板選手，2006年在杜林（Torino）冬奧獲得滑雪男子半管（halfpipe）首度拿下金牌，2010年又在溫哥華冬奧繼續在這個項目摘金。

平昌冬奧13日賽程中，身為此行美國代表隊最「年長」選手的他，不但在滑雪男子半管勇奪個人生涯第三面奧運金牌，更創下美國隊在冬季奧運歷史上累計拿下的第100面金牌。

不過，與冬奧比賽場地隔著一個太平洋的美國國內，懷特摘金的好消息傳出不久，媒體報導立即傳出，他曾涉嫌性騷擾其樂團女成員，而在2016年8月被告上加州聖地牙歌郡立法院。除了性騷擾之外，懷特同時被這名女團員控告非法解聘、積欠薪資、違約、詐欺、違反加州平等薪資法等。這起官司後來在2017年5月以和解收場。

當年在懷特自組樂團擔任鼓手的蕾娜‧察瓦德（Lena Zawaideh）向法院指控，懷特多次傳送男子下體的照片給她，還給她看一對男女在遭獵殺野熊屍體上發生性行為的影片。她向法院指稱，懷特還給當時年僅17、18歲的她，觀看尺度非常「重口味」的色情影片，也曾強迫她喝伏特加烈酒。

察瓦德在訴狀中指出，懷特參加2014年冬奧比賽卻挑戰失利之後，對她的態度變得越來越充滿敵意，而且動輒威脅恫嚇。

懷特在平昌接受媒體詢問時坦承，確實曾傳送情色簡訊給察瓦德，但對於她在性騷擾當中的其他指控，懷特則一概否認。

他也說，2014年索契（Sochi）冬奧拿到第四名的差強人意表現，讓他陷入黑暗低潮，現在到手的個人第三面金牌，終於得以再度揚眉吐氣。

對於察瓦德性騷擾官司的細節，懷特拒絕對媒體回應，僅表示整起事件「純屬謠言」。

他說：「我就是我，對於自己是什麼樣的一個人，我感到非常自豪。我的朋友都很喜歡我，也很挺我，這些都是事實。」