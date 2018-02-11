金正恩邀開峰會 分析家：欲分化美國南韓

2018-02-11 02:23 中央社 首爾10日綜合外電報導



北韓領導人金正恩（見圖），邀南韓總統文在寅訪問平壤。 （路透資料照片） 分享 facebook 南韓青瓦台發言人金宜謙今天表示，北韓領導人金正恩邀請南韓總統文在寅赴平壤召開高峰會。有分析家指出，北韓此舉目的在分化南韓與美國的結盟關係。

文在寅並未立即接受邀請，但他可能訪問北韓一事，仍將離間他與美國總統川普的關係。抱持鴿派立場的文在寅長期主張，與擁有核武的北韓交往，以期將北韓帶上談判桌；川普去年則與金正恩相互辱罵並彼此發出開戰威脅。

法新社報導，美方堅持，北韓必須採取非核化具體措施，然後才能進行談判。聯合國安理會正對北韓實施多套制裁。

北韓的邀訪可能使文在寅陷入微妙的外交兩難處境，但金宜謙表示，文在寅避免直接回應，轉而呼籲雙方努力，為訪問「創造必要的條件」。

他說，文在寅並籲請北韓，積極尋求和美國進行「絕對必要」的對話。

分析人士認為，北韓在冬奧期間的外交活動，目的在設法鬆動國際制裁，並破壞南韓與美國的結盟關係。

分析家對兩韓峰會召開的可能性表示懷疑，南韓東國大學（Dongguk University）政治系教授高有煥（Koh Yu-hwan）認為，「在可預見的未來」不會舉行這項峰會。

他對記者說：「金正恩的兩韓峰會建議是以一個前提作為基礎，即北韓將死抱核武，同時尋求與南韓和解；至於非核化談判，北韓毫無興趣。」

路透社報導，曾任南韓副外長的首爾高麗大學教授金聖翰（Kim Sung-han）表示：「這是北韓至今分化南韓與美國的最有力行動。」

美國官員表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天在冬奧開幕式與北韓代表團官員坐在同一區，但全程未與北韓官員互動。

彭斯今天推文表示：「美國不會允許北韓政權的宣傳把戲在世界舞台上得逞而不受人質疑，這個世界不能對金氏政權的壓迫和威脅視若無睹。」

路透社報導，彭斯昨天接受美國國家廣播公司（NBC）專訪說：「我十分確信，就像川普總統一樣，在我們的極度施壓行動中，文在寅總統會持續堅定地和我們站在一起。」