女子冰球聯隊首戰 金與正和文在寅觀賽

2018-02-11 02:23 中央社 南韓平昌10日綜合外電報導



兩韓共組的女子冰上曲棍球聯隊晚間在平昌冬季奧運首場比賽迎戰瑞士，北韓領導人金正恩的胞妹金與正和南韓總統文在寅，都坐在觀眾席觀賞比賽。

法新社報導，青瓦台指出，文在寅、金與正和北韓名義上的國家元首金永南（Kim Yong Nam）都到關東冰球中心（Kwandong Hockey Centre）觀賞這場比賽。

敵對的南韓為冬奧而突然和解，為金與正和金永南史無前例到訪開創契機。

金與正今天稍早向南韓傳達，金正恩邀文在寅訪問平壤。若成行，那將是朝鮮半島南北分治以來，兩韓的第3次高峰會。

平昌冬季奧運正式揭幕。 美聯社 分享 facebook