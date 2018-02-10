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外交考量難度高 敵國領袖冬奧緊挨著坐

2018-02-10 03:34中央社 南韓平昌9日綜合外電報導

第23屆冬季奧運9日將於南韓平昌開幕。 美聯社
第23屆冬季奧運9日將於南韓平昌開幕。 美聯社
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2018冬季奧運今天在南韓色彩繽紛地揭開序幕，但與精心策劃的開幕儀式相較下，體育館內的外交安排難度高，相互交惡國家的領導人必須緊挨著坐在一起。

路透社報導，南韓利用平昌冬奧與北韓破冰，南韓總統夫婦與美國副總統彭斯（Mike Pence）夫婦並肩同坐，北韓代表團兩名最高層官員則坐在下一排。

南韓總統文在寅寄望利用奧運精神，為北韓核子與飛彈計畫談判鋪路。他在開幕式中，熱情地與北韓領導人金正恩的笑容滿面胞妹金與正及北韓名義上的國家元首金永南握手致意。

為突顯文在寅致力與北韓重啟雙邊關係的努力，開幕式演出呈現孩童漫遊在一片神話般的雪境中，找到一個人們和平、和睦共處的世界。

平昌冬奧讓兩韓多年來緊張的關係得以稍緩，但在開幕式開始前幾小時，數百名反北韓示威者在體育館外與鎮暴警察扭打，還焚燒北韓國旗與金正恩照片。

在南韓嚴寒的2月，夜間氣溫已降到攝氏零下20度，令人擔心，運動員與觀眾在開幕式中可能失溫。

今天天氣比預報溫和一些，但觀眾仍聚在暖氣機附近，握著暖暖包，喝著熱氣騰騰的魚板湯以驅除寒意。

上班族申惠淑（Shin Hye-sook，音譯）用圍巾、口罩和針織帽包裹住自己，膝上毯子內還塞著暖暖包。她表示，她與3個同事正努力抵禦寒冷。

60歲的申惠淑說：「如果沒有吹起冷風，其實還好。我們盡量緊挨著坐，試著不要有大動作，以留住身上的熱量。」

北韓南韓文在寅飛彈金正恩

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