高市府和自救會長駁花蓮：高雄氣爆善款用在受災者身上

2018-03-23 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



花蓮縣長傅崑萁接受媒體訪問和上政論節目再談到花蓮地震災款運用情形，也再提到高雄氣爆善款。高雄市政府新聞局強調，高雄氣爆善款每一筆都用在受災戶身上。高雄氣爆罹難者家屬自救會長陳冠榮日前則在臉書上開罵，要花蓮別把高雄拖下水。

高雄新聞局表示，高雄石化氣爆善款運用在國民黨中央執政時期，104年6月30日行政院便准予備查，歷年依規定報請行政院備查在案。每一筆都透明公開，定期更新在公開網站。

高市新聞局說，為利迅速提供氣爆受災者相關損害賠償請求扶助事宜，高市府提出代位求償計畫（請求權讓與），由市府接受氣爆災害受災者賠償請求權讓與，再向肇事者求償，為災民承擔大部分的訴訟風險及時間壓力。

高市府強調，這段期間，市府總共受讓3140案件，起訴標的10億4343萬多元，如由受災者各自向法院提起訴訟，初估每一審律師費約1億5700萬元，裁判費約1434萬多元，三審定讞可能需花費災民總計5億元，此一費用絕非受災民眾所可以承擔；因此，高市府向善款委員會提出1.3億的法律服務計畫協助災民打官司，有其必要性，自提訴訟的受災民眾，市府也提供律師費及裁判費的協助，每一筆善款都使用在受災戶身上。

高市新聞局還請傅崑萁就其被質疑的議題回應，不須顧左右而言他。

身為醫生的陳冠榮看到外界討論起高雄氣爆善款，氣得在臉書開罵，要花蓮別把高雄氣爆扯下水，他既是自救會長，也是善款委員會委員、代位求償委員、善款醫療小組成員，那麼多頭銜不是掛假的，高雄氣爆善款是用在災民身上。