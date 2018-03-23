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傅崐萁指當年「賴市長」 也用善款重建…

2018-03-23 22:58聯合報 記者鄭媁、丘采薇／台北報導

花蓮縣長傅崑萁昨到立院說明花蓮善款使用標準和台南高雄相同，並砲打民進黨政府放小犬...
花蓮縣長傅崑萁昨到立院說明花蓮善款使用標準和台南高雄相同，並砲打民進黨政府放小犬咬人。 記者陳柏亨／攝影
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傅：民進黨不要再放任小犬咬人

花蓮強震後，縣府遭爆8億元善款用來補貼觀光、石材業。花蓮縣長傅崐萁昨天北上立法院釋疑，他強調，花蓮只補助產業災民1%貸款利息，每戶最高20萬元，對比台南周邊營業損失就直接補助10萬元、高雄每月補助受影響戶20萬元，「將心比心，請民進黨不要再放任下面的小犬出來咬人」。

國發會主委：政院不會虧待花蓮

對此國發會主委陳美伶回應，手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮，相信不會有人去惡意批評。

傅崐萁指出，花蓮經濟是淺碟型的市場，以觀光業為主、石材業為輔，若沒救助，6至8個月後恐產生系統性風暴，屆時10萬戶家庭將受到影響。此次震災所有善款的使用，都是按行政院院會決議，並比照台南地震、高雄氣爆、88風災、日本311大地震等善款使用情況為標準處理。

1%貸款利息補貼 只是「暫列款」

為產業救助，傅崐萁說，縣府向中央融資200億元、其中1%的利息補貼盼由中央補助，若中央無法協助，才會使用善款，善款編列8億元只是「暫列款」。他舉例，先前台南強震學校倒塌，當時的賴清德市長也先由台南善款監督委員會通過16億元蓋新學校，後由教育部補助18億元，才未動用善款。

賴清德：傅縣長應該是誤會了

對傅崐萁質疑當時台南地震也是用善款在做重建，賴清德昨在立法院回應「傅縣長應該是誤會了。」他說，日前立委徐榛蔚在立法院質詢時，他回答台南的地震造成土壤液化，進一步造成房屋下陷、龜裂，甚至傾倒，這本來就是地震災害情況，適用善款的使用，沒有問題。

對賴清德回應，傅崐萁說，如果是屬於政府行為、要被歸類為「不能使用善款」，中央應該規範清楚，不要讓地方無所適從。

對8億元善款擬暫列補助石材業及觀光業，陳美伶說，這部分由「善款監督委員會」去判斷，受災戶分為直接受災戶或間接受災戶，產業因為震災受影響，政府也想以振興計畫去幫助。若委員會認為這些業者是受災戶，也可去做認定，只要社會大眾可以接受，就沒有什麼問題。

她也說，8億元補助石材業及觀光業下周重建小組開會可提出來，也會依照相關法規衡量是否適用，「暫列沒有問題，若要跟中央爭取，也會做討論。」

地震立法院賴清德傅崐萁
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