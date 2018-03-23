善款用途惹議 傅崐萁：不救花蓮產業將有風暴

2018-03-23 17:17 中央社 台北23日電



花蓮強震後，外傳有8億元善款被用來補貼觀光、石材業，引發質疑聲浪。花蓮縣長傅崐萁昨天接受媒體專訪後，中午親上火線現身立法院向大眾說明。聯合報系記者鄭媁／攝影 分享 facebook 花蓮縣長傅崐萁今天表示，花蓮經濟是淺碟型的市場，以觀光業為主、石材業為輔，若沒救助，恐在6到8個月後產生系統性風暴，屆時將有十萬戶家庭受到重大影響。

網友爆料，花蓮震災善款，有災民沒有拿到救助金，且善款有新台幣8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

傅崐萁今天下午特地北上到立法院召開記者會，說明震災善款疑義。他表示，這次花蓮震災所有善款的使用，都是依照行政院院會決議，並比照台南地震、高雄氣爆、八八風災、日本311大地震等善款使用的情況為標準來處理，都是專款專用。

傅崐萁說，8億元是針對中央提出200億元融資的利息補貼，是「暫列款」，會先向中央爭取補助，若中央無法協助地方產業的救助，才會使用善款，有中央的救助，就不會用到善款。

他進一步表示，花蓮地震對花蓮產業造成重創，因此希望能讓產業獲得喘息救助，花蓮經濟是淺碟型的市場，以觀光業為主、石材業為輔，若沒救助，恐在6到8個月後產生系統性風暴，屆時將有十萬戶家庭受到重大影響。

傅崐萁呼籲，希望執政的民進黨用同理心看到整個事件，支持花蓮儘快走出陰霾，不要在傷口上撒鹽，建議政府未來應訂定善款執行標準。