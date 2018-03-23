被傅崐萁批小犬攻擊 陳美伶：行政院不會虧待花蓮

2018-03-23 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



花蓮強震後，外傳8億元善款被用來補貼觀光、石材業遭質疑，花蓮縣長傅崐萁今現身立法院向大眾說明，強調花蓮只補助產業災民1％貸款利息，每戶最高20萬元，對比台南周邊營業損失就直接補助10萬元、高雄每月補助受影響戶20萬元、上限240萬元，將心比心，請民進黨「不要再放任下面的小犬出來咬人。」對此國發會主委陳美伶回應，手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮，相信不會有人去惡意批評。

陳美伶說，這次花蓮震災，不管在第一時間搶救及復原重建工作，中央地方都合作無間，重建小組會議開過四次，下周會開第五次，由於「災害防救法」規定，民間捐助救災款項，政府應尊重捐助者的意見，專款專用，且跟災民救助直接相關的事項，不得挪為替代行政事務或業務費用，並公布使用項目。她強調，每一位捐助者會掏腰包，一定希望幫助災民跟災區，必須以同理心考量捐助者的心情，且依法有透明公開機制來做追蹤，讓捐助者知道善款沒有被濫用，只要符合，都會被接受。

至於善款擬暫列8億元補助石材業及觀光業，對此陳美伶說，這部分由善款委員會自己去判斷，受災戶分為直接或間接受災戶，產業因為震災受影響，政府也想以振興計畫去幫助，若善款委員會認為這些業者是受災戶，也可以去做認定，只要社會大眾可以接受，就沒有什麼問題。

對於傅崐萁提到日前台南強震，本來要以善款修建學校，對此陳美伶回應，當初是考量到小朋友進出學校可能會有危險，請示行政院是否符合災防法，行政院認為沒有問題，但後來教育部已經編列相關預算，學校修建就沒有用到善款。她也說，善款擬暫列8億元補助石材業及觀光業，下周重建小組開會可以提出來，也會依照相關法規衡量是否適用，「暫列沒有問題，若要跟中央爭取，也會做討論。」