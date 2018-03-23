影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



花蓮強震後，外傳有8億元善款被用來補貼觀光、石材業，引發質疑聲浪。花蓮縣長傅崐萁昨天接受媒體專訪後，今中午親上火線現身立法院向大眾說明，他強調，花蓮只補助產業災民1％貸款利息，每戶最高20萬元，對比台南周邊營業損失就直接補助10萬元、高雄每月補助受影響戶20萬元、上限240萬元，將心比心，請民進黨「不要再放任下面的小犬出來咬人」。

傅崐萁指出，縣府為產業救助，向中央融資200億元、其中1％的利息補貼盼由中央補助，若中央無法協助，才會使用善款，因此善款編列8億元只是「暫列款」；他舉例，先前台南強震釀學校倒塌，當時的賴市長也先由台南善款監督委員會通過16億元來蓋新學校，後由教育部補助18億元，才未動用善款。

傅崐萁表示，當台灣發生國家級災難中，卻不斷有看不見的黑手對他們不斷攻訐和打擊。有這麼多善心人士的愛心被扭曲和誤導，民進黨貴為執政黨，請以同理心看待整起事件，不要再放任下面的人散播惡毒的言論。

至於行政院長賴清德上午回應，台南市地震造成土壤液化，進一步讓民眾的房子下陷、龜裂甚至傾倒，屬於地震的災害情況，適用善款的使用。傅崐萁回應，如果是屬於政府行為、要被歸類不能使用善款，中央應該規範清楚。