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退捐風暴 張善政：依法善款運用未排除產業

2018-03-21 21:53中央社 花蓮縣21日電

張善政。 中央社
張善政。 中央社
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花蓮地震善款監督委員會召集人張善政今天表示，災害防救法中善款運用並未排除產業，許多意見領袖因接觸錯誤資訊而誤解，希望大家在評論前都能先了解，不要被謠言煽動，讓花蓮的災後重建能夠盡快回復平靜。

0206大地震重創花蓮，民眾發揮人飢己飢的愛心，捐款至今約新台幣21億元，盼助受災戶能夠重建、重生，但善款計劃將其中8億元用在觀光、石材業紓困補助，引發爭議，部分捐款者不滿、痛批並要求退款，演變為「退捐」風暴。

部份民眾質疑的捐款對觀光、石材業紓困補助各4億元如何分配的？

0206花蓮地震善款監督委員會召集委員張善政今天受訪表示，行政院政務委員、花蓮震災重建專案小組召集人陳美伶上月召開會議，針對花蓮觀光產業與石材產業提供協助對策，在石材產業方面，將由國發基金或花東基金提供信保基金20億元擔保，提供專案融資200億元。

依此為據，補貼利息1%，一年2億元，兩年4億元，讓業者貸款時可以少付1%的利息，是否全數用罄還不知，已要求縣府了解業者需求，所以同意「暫列」。所補助的只是未來業者需要進行紓困貸款時可能要支出的紓困利息，並不是直接補助業者，若重建委員會落實會議結論做好補貼，就不會動用到震災善款。

張善政說，用在產業的錢只能來自於捐款人明確表示同意用在產業紓困，若捐款人未表態，就不會用捐款補貼產業利息，會再設計授權書供民眾簽署。

張善政指出，「災害防救法」中善款運用並未排除產業，大家刻板印象認為觀光、石材業是賺錢行業；花蓮觀光因陸客減少已冷淡多久了，現在加上地震影響，盼民眾應到現場看一看再說比較公平。

花蓮縣政府觀光處代理長彭偉族說，當時編列觀光、石材業各4億元的利息補貼是根據受災產業反映的災損金額，並參考高雄氣爆相關辦法及行政院提出的相關法規配套推算出來。其實花蓮受災的產業不只觀光、石材這兩項，現將名稱改為「受災產業」來申請補助。

捐款張善政地震
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