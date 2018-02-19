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振興花蓮觀光 台鐵專門列車啟動

2018-02-19 22:42聯合報 記者雷光涵／台北報導

行政院核定納入台北-花蓮觀光專門列車計畫，入住花蓮旅宿的民眾可預約普悠瑪。 圖／...
行政院核定納入台北-花蓮觀光專門列車計畫，入住花蓮旅宿的民眾可預約普悠瑪。 圖／聯合報系資料照片
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受花蓮強震影響，今年春節期間花蓮旅宿退訂高達八成，業者盼望政府振興計畫帶來新生機。為進一步送客至花蓮，行政院核定納入台北-花蓮觀光專門列車計畫，入住花蓮旅宿的民眾可預約每日往返一趟普悠瑪，不必擔心買不到車票。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐表示，專門列車從三月一日開行至六月廿九日，每日上午八時五十七分從台北出發、十七時三十分從花蓮回來，民眾必須先訂好花蓮旅館或民宿，才由業者代訂這列普悠瑪的車票。他表示，台鐵自強號對廿人團體開放兩個月前的車票，但每列次為總座位兩成、約七十五張，名額有限；散客則要十四天前才能預訂，常因訂不到車票而取消訂房，讓旅宿業者很苦惱。

觀光局表示，包含原有的花東定期包機補助、花東藍色公路旅遊補助、花東創意旅遊活動、花東整合行銷參展及推廣計畫期程一○六至一○八年，加上為期四個月的台北-花蓮的台鐵專列的空位補貼，總經費二點一七億元。

行政院的花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶等人，昨天再次前往花蓮，確認倒塌的雲門翠堤大樓及吾居吾宿大樓，仍要十個工作天才能完成。七星潭風景區受震災影響許多設施設備已損壞，陳美伶要花蓮縣政府提重建計畫，先搶險搶救，後續再向花東基金提中長期改善計畫，由於中小學即將開學，要求盤點學校受損狀況，必要時應設封鎖區。

台鐵普悠瑪0206花蓮強震
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