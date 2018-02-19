花蓮住宿客限定 台鐵增開普悠瑪號

2018-02-19 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



受花蓮強震影響，今年春節期間花蓮旅宿退訂高達八成，業者表示，「不僅如此，現在還沒新的訂單進來。」盼政府振興計畫帶來旅遊業生機。為進一步送客至花蓮，行政院核定納入台北-花蓮觀光專門列車計畫，入住花蓮旅宿的民眾就可預約每日往返一趟普悠瑪，不必擔心買不到車票。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐表示，專列從三月一日開行至六月廿九日，每日上午八時五十七分從台北出發、十七時三十分從花蓮回來，民眾必須先訂好花蓮旅館或民宿，才由業者代訂這列普悠瑪的車票。他表示，台鐵自強號對廿人團體開放兩個月前的車票，但每列次為總座位兩成、約七十五張，名額有限；散客則要十四天前才能預訂，常因訂不到車票而取消訂房，讓旅宿業者很苦惱。

觀光局表示，包含原有的花東定期包機補助、花東藍色公路旅遊補助、花東創意旅遊活動、花東整合行銷參展及推廣計畫期程一○六至一○八年，加上為期四個月的台北-花蓮的台鐵專列的空位補貼，總經費二點一七億元。