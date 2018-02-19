花蓮地震受損民房重建 政府編2.1億補助

2018-02-19 21:36 中央社 台北19日電



花蓮震災重建小組召集人陳美伶說，對於因地震受損的民間建築物，已編列約新台幣2.1億元，提供重建法令、技術諮詢等服務，並補助辦理結構安全性能評估及擬定重建計畫。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 花蓮震災重建小組召集人陳美伶今天說，對於因地震受損的民間建築物，已編列約新台幣2.1億元，提供重建法令、技術諮詢等服務，並補助辦理結構安全性能評估及擬定重建計畫。

行政院下午發布新聞稿表示，「0206花蓮震災救助及重建專案小組」將在23日召開第四次會議，召集人兼政務委員陳美伶今天再次前往花蓮，就地震相關建築受損拆除復原進度進行勘查，包括拆除中的雲門翠堤大樓、吾居吾宿大樓、受損封閉中的七星潭大橋與受損嚴重的七星潭風景區等處。

陳美伶表示，七星潭大橋需做部份橋墩的補強與路面的整修，行政院長賴清德已指定政委吳澤成針對工程專業協助花蓮縣政府診斷及判定；七星潭風景區許多設施損壞，七星潭民宿及民房龜裂與擠壓受損情形相當嚴重，請花蓮縣政府研提重建計畫，後續可向花東基金提中長期改善計畫。

由於下週中小學將陸續開學，陳美伶表示，請各級學校針對危險校舍與學生上課地點提出因應對策，務必讓學生在安全處所上課，必要時應設封鎖區，避免因地面隆起或起伏不平，導致學生受傷；並請縣府儘速盤點公共建設受損情形，依「天然災害公共設施復建經費處理原則」規定申請災損復建經費，中央一定以最快速度審議核定。

對於民間私人建物損部分，陳美伶說，請縣政府儘速邀集相關技師、建築師等公會完成評估，中央已編列約2.1億元相關重建費用，提供重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，並補助民眾辦理結構安全性能評估及擬定重建計畫；花蓮觀光或其他產業的復甦及重整，未來在重建小組也會一一討論，中央與地方不分彼此、分工合作。

陳美伶表示，花蓮震災的復原重建，中央與地方要齊心努力，呼籲民眾多到花蓮旅遊，給花蓮溫暖的支持與鼓勵。