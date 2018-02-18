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雪隧塞爆！回堵長達8公里 嚴重可能塞到明凌晨

南投縣府代受贈50萬元 轉助花蓮地震

2018-02-18 15:35中央社 南投縣18日電

南投縣副縣長陳正昇（左三）。聯合報系資料照片／記者江良誠翻攝
南投縣副縣長陳正昇（左三）。聯合報系資料照片／記者江良誠翻攝
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幫助花蓮地震，與表演團體共同參加南投燈會的中國友好和平發展基金會，將捐新台幣50萬元救助金，由南投縣政府代表受贈。

南投燈會系列活動，今天晚間在主燈區有海峽兩岸春節民俗廟會開幕式及四川民俗文化表演，為幫助日前花蓮震災，中國友好和平發展基金會將捐50萬元幫助災民，由南投縣政府代表受贈，後續轉贈花蓮，捐贈儀式後，基金會也將與南投縣政府互換紀念品。

南投縣副縣長陳正昇今天說，海峽兩岸春節民俗廟會今年以「熊貓故里，錦繡四川」為主題，彙集巴蜀特色的民俗文化精華，以攝影展、美食小吃、特產品推介、四川茗茶、自貢彩燈展示、非物質文化遺產展示、民族歌舞表演、播放四川省風土人情宣傳片、四川航空物流宣傳推介，分九大區塊展現四川形象。

串聯燈會與沙雕園區，縣政府建置一座橫跨南投市貓羅溪的鋼構人行陸橋，由於占高處視野，不少人停留賞水舞秀或溪畔花海，疑因橋體承載多人，有民眾通行時感覺橋面過於搖晃，將感受分享到地方臉書社團。

陳正昇表示，為減輕橋體壓力，除管制浪漫情人橋遊客流量，也在水舞場地設置500個座椅，民眾從沙雕區越過堤防，就能坐著欣賞水舞，更接近現場，越能感受視聽覺震撼效果，同時呼籲遊客，行走浪漫情人橋請耐心排隊，遵循工作人員指示。

燈會春節沙雕
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